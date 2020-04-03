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承傳面臨絕響蹦火仔漁法 簡士凱獲選優秀青年

中央社 / 新北3日電
返鄉承接父業的28歲簡士凱擔任富吉268號蹦火漁船的「火長」，致力永續地方傳統漁業文化，獲選新北市社會優秀青年。圖為金山沙灘蹦火音樂季時，全台僅存4艘蹦火漁船中的3艘，分2個時段進行「蹦火仔漁法展演」。圖／北觀處提供
返鄉承接父業的28歲簡士凱擔任富吉268號蹦火漁船的「火長」，致力永續地方傳統漁業文化，獲選新北市社會優秀青年。圖為金山沙灘蹦火音樂季時，全台僅存4艘蹦火漁船中的3艘，分2個時段進行「蹦火仔漁法展演」。圖／北觀處提供

登錄為新北市民俗文化資產的金山區磺港蹦火漁船僅剩3艘，返鄉承接父業的28歲簡士凱擔任富吉268號蹦火漁船的「火長」，致力永續地方傳統漁業文化，獲選新北市社會優秀青年。

被登錄為新北市文化資產的「蹦火仔」捕魚技術，是利用磺石加水產生乙炔當燃料，漁民先以燈光確認魚群位置後，再打開活栓，使乙炔順導管噴出點火，與空氣混和燃爆。

因過程產生強光巨響，被稱為「蹦火仔」，待集中的閃閃發光青鱗魚，被火光吸引躍出海面，漁民以叉手網撈起，是全世界僅存的漁法。目前，漁業面臨失傳危機，「蹦火仔」捕魚恐成絕響。

新北市府文化局表示，蹦火漁船富吉268號「火長」簡士凱，承接父親的蹦火船傳統漁獵技法文化，推廣金山地區珍貴自然資源環境教育。獲市府推薦給救國團新北市團委會，參加遴選後入選新北市社會優秀青年，日前被表揚。

文化局表示，金山蹦火船的「火長」大多年事已高，面臨凋零斷層，現齡28歲的年輕簡士凱，返鄉承接父親簡坤的棒子，已經擔任火長1年，也在當地經營魚貨進出口業務，也是目前最年輕的火長。

簡士凱表示，蹦火漁業是沒落與失傳的漁法，有經驗的火長都是50至60歲的高齡。10多年前，父親在磺港經營自家第一艘的蹦火船，因漁況漸佳，紛紛有船東開始經營，但有經驗的船員、火長還是偏高齡。

他說，近年因潮流、地形改變、環境汙染、魚群變化，青鱗魚的獲量減少，船員一年魚季賺30至40萬的盛況，至今只剩數千元。許多船東連年虧損都不願經營，一度傾向全部熄燈。

簡士凱認為此種漁法失傳太可惜，決定返鄉傳承盼望延續，他說，「畢竟父親也辛苦的讓蹦火漁船有了起色」。平常沒有捕青鱗魚時，會配合政府規定的時間，捕撈其他魚種，讓船員多少有收入。

對於獲選今年新北市優秀青年，簡士凱感謝政府、社區鄉親與船員等貴人幫忙，才可以延續傳統文化。他說，去年推動金山「蹦火仔」展演及魚路古道導覽，讓磺港社區鄉親充滿朝氣，外界更瞭解蹦火船漁業文化。

簡士凱說，盼望青鱗魚的魚況可豐收，才可能談到後續的傳承，畢竟，有了收入、魚獲才會有更多人投入即將凋零的漁業文化，未來才有機會轉型成觀光或展覽館，讓「蹦火仔」持續照亮北海岸。

蹦火仔 金山

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