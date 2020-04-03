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疫情衝擊 北市掃墓公車搭乘人次驟降九成

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
受新冠肺炎疫情衝擊，北市掃墓公車搭乘人次驟降九成。記者翁浩然／攝影
受新冠肺炎疫情衝擊，北市掃墓公車搭乘人次驟降九成。記者翁浩然／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，影響掃墓人潮，台北市掃墓專車在4月1日、2日這兩天，平均搭車人數約1.5萬人，比過去1天動輒15萬至20萬相比，減少九成。另外，北市殯葬處宣導網路線上祭拜，1月1日至4月2日，這3個月已有4萬5117人，比107、108年平均一年2.9萬至3萬人還多。

昨天清明連假開始，天氣陰雨，讓防疫期間的掃墓公車在昨天創下歷年來最低運量紀錄，今天早上天氣雖然好轉，但掃墓公車運量仍不見起色，候車排隊人潮仍零零落落。

另外，進入靈骨樓(塔)入塔，最大容留數原則為100人，殯葬處派工作人員在場宣導提醒，進入樓(塔)追思人數，並視情況做彈性機動調整，另宣導進入排隊須保持1公尺的「社交距離」，但上午掃墓進塔樓的人不多，進入前都不需排隊，也有不少家屬只派代表進去，靈骨樓(塔)內大多維持50至60人左右。

北市殯葬處長洪進達指出，經過宣導網路線上祭拜，今年1月1日起至4月2日，共有4萬5117人採線上祭拜，而108年和107年，分別是3萬393人和2萬9160人，這3個月已經超過前兩年人數。今年清明節前的4月1日、4月2日，每天約6000人在線上祭拜。

至於4月2日掃墓專車，搭車人數1.5萬人，比以往少九成，過去都是15至20萬人搭乘，今年這兩天僅剩一成左右，入塔人數約3000至3400人。

北市 公車

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