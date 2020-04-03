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戴口罩沒強制力 新北建請中央宣布進入社交距離第二階
新冠肺炎疫情持續延燒，新北市交通局稍早發新聞稿，疾呼中央指揮中心宣布公共運輸進入社交距離第二階段強制處分，才能完善法制程序，圍堵防疫的破口。
4月1日起民眾搭乘大眾交通須戴口罩才能上車，但地方執行起來並無強制力。新北市交通局長鍾鳴時表示，新北市超前部署，公車、捷運乘客戴口罩已實施多月，自4月1日起，配合中央指揮中心兩階段社交距離未達標準的公共運輸乘客戴口罩，也再次重申戴口罩必要性。
鍾鳴時強烈建議，因依據傳染病防治法第37條第1項第6款及第2項，地方公告仍須中央指揮中心指示，或中央指揮中心宣布公共運輸進入社交距離第二階段強制處分，才能完善法制程序，也才能以同法第70條對於違反者開罰。
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