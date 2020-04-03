侯友宜抽測居家檢疫對象 運用視訊軟體溝通

新北市長侯友宜今天抽測居家檢疫對象，他表示，因應防疫電子圍籬手機異常訊號，警方與區公所里幹事以通訊軟體LINE視訊彈性溝通，除避免第一線感染，也不會疲於奔命浪費時間。

新北市長侯友宜今天前往新店警分局，慰問值勤員警在防疫期間擔任居家檢疫勤務，與清明節連續假期維護交通與治安的辛苦。

他說，新店區的居家檢疫人數為新北市排名第3高，警方與區公所都很辛苦。里幹事透過LINE群組掌握居家檢疫者所在的場景，清楚知道人在哪裡，也可避免傳染、避免浪費人力。

侯友宜自己撥電話，抽測2名從國外回來的居家檢疫對象都在家裡，與父母的生活起居隔開。他說，目前居家檢疫違規共76件，處罰新台幣782萬元。

侯友宜表示，電子圍籬手機訊號常有誤差，經反映後，電信公司有改善但程度不甚滿意。新北採取彈性作為，警察分局、里幹事以LINE群組視訊傳遞訊息，不需要浪費大家的時間，也不需要突襲檢查。

媒體聯訪時，記者問侯友宜對民眾搭乘大眾運輸是否必須強制戴口罩的看法，他說，公車業者是否可拒載不戴口罩乘客，法令很清楚，中央疾病管制署只要依傳染病防治法公告，地方政府就有罰則，新北立即實施。

侯友宜說，雙北為共同生活圈，他與台北市長柯文哲一樣，都希望勸導民眾一定要自律自重，把口罩戴起來。

記者問侯友宜如何看待行政院院會後記者會，許多閣員都沒有戴口罩。他說，政府是行為示範最重要的地方，他自己都要求新北各機關，以最嚴格的標準檢視防疫作為，才能以此標準要求市民，市民才有遵循方向。