影／交通轉運站人潮眾多 侯友宜呼籲一定要戴口罩

交通部要求自4月1日起搭台鐵、高鐵，都要實施旅客量體溫及戴口罩，部分民眾不清楚規定，針對民眾搭乘大眾運輸工具像捷運或公車，是不是要強制戴口罩，新北市長侯友宜3日表示，希望民眾共體時艱，貫徹到百分之一百，他強調，還有一個重點是人潮眾多的交通轉運站，也是一個封閉空間，應該把口罩戴起，他說，新北市在兩個月前就開始要求，也會與台北市政府一起努力。

「新北市民非常的自律跟自重。」侯友宜今天表示，兩月前就要求民坐捷運、大眾運輸都把口罩全部戴起來，近日到車站及捷運站視察，大概有9成多把口罩戴起來，公車業者也有部分派人量體溫，也有做好消毒。

他說，4月1號交通部希望全面都百分之一百戴上口罩，這兩天我也到所有的交通場所去看，其實戴起來的比例也非常高了，也將近快百分之一百，只有少數的一兩個沒有戴。

侯友宜希望這個政策能貫徹做到百分之一百，還希望用公告的傳染病防治法，如果不戴口罩就可以拒載，讓不戴口罩民眾無法搭乘大眾運輸工具，那就可以百分之一百防堵。

侯友宜說，另一個重點在交通轉運站，也是一個封閉空間，雖然轉運站不在大眾運輸的交通工具裡面，但是轉運站人潮也很多，也應該把口罩戴起來，新北市在兩個月前就開始要求這樣做，而交通部現在希望做到百分之一百，就拜託交通部要用相關的法令來要求、規定大家一定要做到，相關業者才可以配合拒載，同時新北市也會與台北市一起努力。