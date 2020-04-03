聽新聞
test
0:00 / 0:00
清明美食吃潤餅 新北加入貢寮鮑豪華感升級
清明節民眾忙於掃墓祭祖，應節食品包含潤餅、青草粿等，新北市貢寮鮑養殖業者研發貢寮鮑潤餅，除了應景更增添海味與豪華感，此外，也可添加當季新鮮蔬菜，同時兼具美味與營養。
貢寮鮑養殖戶楊石熙表示，貢寮鮑飼養在沿岸的潮間帶養殖池，養殖過程以天然海藻餵食是名副其實的天然食品；貢寮鮑是非常容易料理的食材，簡單的乾煎、水煮、拌炒或火烤後裝盤，做為祭祖供品是非常得體的食材。
楊石熙表示，今年清明節他嘗試做不一樣的潤餅，先將貢寮鮑川燙去殼並切片備用，準備好潤餅皮及內餡有紅燒肉、豆乾、小黃瓜、高麗菜及花生粉等，再將貢寮鮑與內餡一同包進潤餅皮裡，就成了美味又有特色的貢寮鮑潤餅，無論是掃墓祭祖或是當小吃都非常合宜。
位於北海岸石門區的利鑫農場，場主高福生在5年前為就近照顧母親，放棄原有工作回石門老家務農，經過病蟲害與天氣變化等難關，研發出有機栽培法，並在2年前取得有機認證，生產的蔬菜除供應給石門區國小營養午餐，也有網路訂購服務。高福生表示，因採取有機栽培，農場的有機胡蘿蔔、高麗菜等都可安心食用，作為應景美食潤餅的配料，非常適合。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言