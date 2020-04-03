清明美食吃潤餅　新北加入貢寮鮑豪華感升級

清明節民眾忙於掃墓祭祖，應節食品包含潤餅、青草粿等，新北市貢寮鮑養殖業者研發貢寮鮑潤餅，除了應景更增添海味與豪華感，此外，也可添加當季新鮮蔬菜，同時兼具美味與營養。

貢寮鮑養殖戶楊石熙表示，貢寮鮑飼養在沿岸的潮間帶養殖池，養殖過程以天然海藻餵食是名副其實的天然食品；貢寮鮑是非常容易料理的食材，簡單的乾煎、水煮、拌炒或火烤後裝盤，做為祭祖供品是非常得體的食材。

楊石熙表示，今年清明節他嘗試做不一樣的潤餅，先將貢寮鮑川燙去殼並切片備用，準備好潤餅皮及內餡有紅燒肉、豆乾、小黃瓜、高麗菜及花生粉等，再將貢寮鮑與內餡一同包進潤餅皮裡，就成了美味又有特色的貢寮鮑潤餅，無論是掃墓祭祖或是當小吃都非常合宜。