北市防疫旅館增至8家 今成立關懷專線

新冠肺炎疫情升溫，不少人詢問北市防疫旅館，台北市副市長黃珊珊上午主持疫情會議後受訪指出，台北室增加一間防疫旅館，目前共有8家，因防疫旅館一直有非常多的電話詢問，今天正式成立有關防疫旅館的關懷中心，民眾可透過專線向服務中心洽詢。

黃珊珊指出，對於如何協助大家能夠進住到適當的防疫旅館，可能有很多民眾有居家檢疫和居家隔離的問題，關懷中心也都會一一回答，只要市民打1999，詢問有關防疫旅館跟家庭狀況，關懷中心都可以專責處理，目前開放8線，今天上線3線，的由退休的醫護人員、護理人員，接受相關訓練後，在關懷專線做專業的回答，設置在聯合醫院。

黃珊珊指出，從國外回來的確診人數，北市比例最高，確診比例也相對高，防疫嚴峻，呼籲中央若返國的人沒有辦法集中檢疫，是否可全部住防疫旅館，每一個居家檢疫民眾，可以得到每天1000元補助，4月1日加入的旅館業，也可以得到補助，北市也補助一天500元，希望中央下令統一住防疫旅館。

北市局觀傳局指出，防疫旅館今再增1家「捷絲旅台北林森館」，於旅館共59間客房，全數房間作防疫旅館使用不接散客，每晚房價為新台幣4200至4500元，價格均含稅、含三餐。每日加價700元，更可升級午晚餐為台北晶華極致美饌餐點。