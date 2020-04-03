北市防疫旅館增至8家 今成立關懷專線
新冠肺炎疫情升溫，不少人詢問北市防疫旅館，台北市副市長黃珊珊上午主持疫情會議後受訪指出，台北室增加一間防疫旅館，目前共有8家，因防疫旅館一直有非常多的電話詢問，今天正式成立有關防疫旅館的關懷中心，民眾可透過專線向服務中心洽詢。
黃珊珊指出，對於如何協助大家能夠進住到適當的防疫旅館，可能有很多民眾有居家檢疫和居家隔離的問題，關懷中心也都會一一回答，只要市民打1999，詢問有關防疫旅館跟家庭狀況，關懷中心都可以專責處理，目前開放8線，今天上線3線，的由退休的醫護人員、護理人員，接受相關訓練後，在關懷專線做專業的回答，設置在聯合醫院。
黃珊珊指出，從國外回來的確診人數，北市比例最高，確診比例也相對高，防疫嚴峻，呼籲中央若返國的人沒有辦法集中檢疫，是否可全部住防疫旅館，每一個居家檢疫民眾，可以得到每天1000元補助，4月1日加入的旅館業，也可以得到補助，北市也補助一天500元，希望中央下令統一住防疫旅館。
北市局觀傳局指出，防疫旅館今再增1家「捷絲旅台北林森館」，於旅館共59間客房，全數房間作防疫旅館使用不接散客，每晚房價為新台幣4200至4500元，價格均含稅、含三餐。每日加價700元，更可升級午晚餐為台北晶華極致美饌餐點。
觀傳局表示，北市8間防疫旅館，總房間數已約670間，後續將持續與民間旅館業者通力合作，在疫情關鍵時刻提供居無定所或因故無法返家之檢疫旅客一個安心居住的空間。
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