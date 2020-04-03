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影／「我市長侯友宜啦」抽檢居家檢疫 被誤認詐騙電話
新北市新店區居家檢疫及居家隔離人數共2335人，市長侯友宜今天由市府副祕書長朱惕之及新北市警局長陳檡文等人陪同到新店警分局進行防疫視察，侯友宜當場打電話抽測居家檢疫者，卻差一點被誤為是詐騙電話，趕緊表明身分，才讓檢疫者放下心防。
「境外阻隔外、境內管制。」侯友宜表示，新北市居家檢疫人數超過二萬多人，不遵守居家檢疫規定違規者有76件，已開罰782萬元，且一旦被查獲違反規定在外趴趴走，查獲一次就送集中檢疫所。
新店警分局長劉炯炫表示，轄區內截至4月1日止，居家檢疫人數2108人，已解除管制933人，居家隔離人數227人，已解除列管151人；居家檢疫或隔離者電子圍籬出現異常案件數達1289件，其中有11件居家檢疫者，因外出爬山，陪老婆看醫生，接女友或外出買口罩，違反規定已通報衛生局裁罰。
侯友宜說，不只境外移入病例，國內感染案例也逐漸出現群聚感染，家庭感染及院內感染的情況，不僅禁止深病外，也因日前傳出有社區女保全員染疫，目前還查不出感染原因，因此新北市要朝社區感染來超前部署，也呼籲市民全力配合。
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