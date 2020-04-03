疫情衝擊！北市天文館開門2小時不到100人光顧

新冠肺炎疫情影響，為降低群聚感染風險，民眾避免出入室內遊樂空間。台北市立天文科學教育館今早開館2小時，僅有近100位民眾入館，入館必搭的宇宙探險列車，也僅有13組家庭搭乘。天文館視聽組長石中達表示，即使館內防疫措施嚴謹，遊客數仍受疫情影響「慘跌」。

石中達說，無論從停車場或大門進入天文館，皆需配合量額溫，再用酒精消毒雙手，並掃QR code或手寫姓名、電話，完成實名制登記。石中達表示，雖有少數民眾擔心個資外洩，拒絕填寫相關資訊，但經館員說明後，多數民眾能理解。

此外，北市府宣布4月9日起，所轄各為民服務處所，入內需強制戴口罩，未配戴者將禁止進入。北市天文館今也提早將告示貼出，石中達說，民眾若搭乘公車、捷運前往，多半都已配戴口罩，由於館內多為室內空間，民眾也有自保心態，目前戴口罩比例相當高，不過從下周四開始，將配合政府政策，嚴格執行防疫措施。

天文館也施行人流管制，石中達說，以宇宙劇場為例，空間可容納200人，目前入場人數100人為上限，館方也會在影片播映前，口頭告知室內要維持1.5公尺社交距離，並提醒民眾分開坐。另外，提供影子遊戲、中型遊具的兒童室也暫停開放，降低群聚感染風險。