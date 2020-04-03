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連假第二天上午 北市掃墓公車、兒樂、貓纜人潮仍少
昨起是清明連假，北市一早卻下雨，讓防疫期間的掃墓公車昨創下歷年來最低運量紀錄，僅1.5萬人次，較去年同期大減9成多；今早天氣好轉，掃墓公車運量仍不見有明顯起色，候車排隊人潮很少；而昨天上午入園與撘乘沒500人次的兒童新樂園、貓空纜車，今早人稍增，11點時已超過500人次門檻，但排隊人潮仍不多。
首都、台北與大都會客運表示，掃墓公車今早使用人次本以為因天氣好轉會增加，但情況與昨天差不多，人潮仍不如以往，凌晨5點到早上10點，過去少說都有5萬人次，今天卻只有5000人次，運量是過去的1成。
兒童新樂園則表示，今早11點時，入園人次總算突破500門檻，達595人次，但園內整體人潮仍很零星，與昨天差不多，不需要排隊等太久就能玩到遊樂設施，門口也因為量體溫才出現暫時性的人龍。
貓空纜車表示，今早人潮仍較過去少很多，可能因天氣變好較昨天多，上午搭乘人次已超過500；民眾排隊原因主要是等候搭乘水晶車廂，人龍不長，且有保持社交距離。
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