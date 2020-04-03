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新北拍新住民7語防疫教學短片 還可轉傳給母國親朋

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市教育局防疫短片推出越、印、泰、緬、柬、馬、菲7國語言。圖／取自新北市政府教育局7語防疫宣導影片
新北市教育局防疫短片推出越、印、泰、緬、柬、馬、菲7國語言。圖／取自新北市政府教育局7語防疫宣導影片

新北市教育局防疫短片推出越、印、泰、緬、柬、馬、菲7國語言，結合國教輔導團新住民語文輔導小組，邀請七國新住民語文老師製作，除了讓更多新住民姐妹了解防疫重點，還可轉回母國分享。

新北市教育局長張明文表示，新北提出「三級防護」加「健康五原則」，透過上學前量體溫，入校時再量體溫、學校主動關懷學生健康的「三級防護」，以及落實量體溫、勤洗手、戴口罩、保持通風、生病不到校的「健康五原則」，守護教職員生的健康。

參與拍攝的越南語老師黃日麗說，目前防疫版本多為中文內容，透過越南語版影音分享，讓更多新住民姊妹掌握重點，還可轉傳給母國親朋好友一起觀看守護健康。

新北市國教輔導團新住民語文輔導小組總召曾秀珠說，新住民語文教支人員用課餘時間拍攝宣導短片，讓初至新北的新住民輕鬆掌握防疫守則，並將防疫用語融入語文學習。

教育局表示，這些防疫影片可上YouTube搜尋「新北市政府教育局7語防疫宣導」（https://www.youtube.com/playlist?list=PLu8wxX9X1uMAhqhrNKj_MEPe3E425VB2S），或上「新北學bar」臉書粉絲專頁查詢。

新北市教育局防疫短片推出越、印、泰、緬、柬、馬、菲7國語言。圖／新北市教育局提供
新北市教育局防疫短片推出越、印、泰、緬、柬、馬、菲7國語言。圖／新北市教育局提供

新住民 教育局

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