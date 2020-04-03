4月9日進入北市學校要戴口罩 黃珊珊：僅針對校外人士

新冠肺炎疫情嚴峻，北市府防疫再升級，昨宣布市府所轄各為民服務處所自4月9日起，將實施洽公市民入府一律配戴口罩，加強防疫，未配戴者將禁止進入，包括學校。台北市副市長黃珊珊上午主持疫情會議後受訪指出，學校僅針對進入學校的校外人士。

北市公共事務管理中心昨宣布指出，因疫情嚴重及擴大，且交通部宣布自4月1日起搭乘大眾運輸一律配戴口罩量體溫，才能搭乘客運、台鐵與高鐵，為了加強保障市府同仁與入府洽公市民的健康，才實施洽公市民入府一律配戴口罩之防疫升級措施。

對於4月9日去學校，是否是全校師生都要戴口罩？或是上課時也要戴口罩？黃珊珊指出，如果4月9號可以14天領9片口罩的話，市府認為，也許強制搭乘大眾運輸戴口罩是比較合理的，公家機關跟學校戴口罩的部分，尤其是學校有學生，現在並不是政府同意普發，所以是進入學校的校外人士，4月9日要強制戴口罩。

黃珊珊強調，如果學生部分，也可以做到一天一片口罩的話，疫情越來越嚴峻時，市府是希望學生在學校有可能的話，也可以帶著口罩上課，畢竟教室裡面也很難做到1.5公尺的社交距離，但如果可以一天一片，尤其學生可以透過學校系統，不用再用外面的販賣機，或藥房系統，可以直接發給學生的話，這樣才可以做到在教室戴口罩。