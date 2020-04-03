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14天9片口罩上路 黃珊珊：考慮搭捷運、公車強制戴口罩

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊上午主持疫情會議後受訪。記者楊正海／攝影
台北市副市長黃珊珊上午主持疫情會議後受訪。記者楊正海／攝影

為了新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，中央流行疫情指揮中心指揮日前針對社交距離訂出指引，台北市副市長黃珊珊認為在大眾運輸上有其困難；黃珊珊上午主持疫情會議後受訪指出，4月9日後14天9片口罩上路後，若中央能給予授權，將會強制要求民眾搭乘捷運、公車時配戴口罩，但今天將與新北市政府協調，再統一公告。

黃珊珊指出，中央宣布社交距離後，室內1.5公尺的距離在公車與捷運上有困難，室內的沒有辦法達1.5公尺的距離，希望帶口罩，目前95%坐捷運民眾有戴口罩，但還是有人沒有辦法帶口罩，在公車的部分，無法做到全面體溫、戴口罩。

黃珊珊說，她經過藥局前，民眾還是排隊，顯示國內目前為止，大家還是沒有辦法全面性、普及性取得口罩，在4月9日後14天9片口罩實施後，今天會請交通局跟新北市溝通，協調是不是在4月9日以後，口罩取得比較容易的時候做規範，沒有戴口罩，禁止上公車入捷運站，兩市協商後會做統一的公告。

對於強制實施的法源？黃珊珊說，傳染病防治法有授予中央跟地方對一些事做必要處置，只是地方所做，要經過中央的指揮。也就是說，地方訂出強制做的事，都要經過中央的同意，法源沒有問題，因為雙北是生活圈，希望能跟新北市一起來制定，重點在於制定完成，將來的執行面，有發生任何的困難，例如有人硬要上車，地方有強制力嗎？

黃珊珊說，地方有罰則嗎？這個就要中央來授權，地方當然可以勸導，不上車、不進站，但若真的發生衝突，或者是要處罰，可能需要中央授權罰則，才有辦法往下走，但是北市會先做強力宣導。甚至會做柔性，讓他能夠去就就醫，或者協助去買口罩，也沒有規定一定要醫用口罩，如果他可以去買到布口罩，其實也可以上車，但是需要處罰，就需要中央的授權。

口罩 黃珊珊

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