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史上最低！北市掃墓公車清明首日運量大減9成

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
今天是清明連假首日，北市一早就下雨，加上民眾防疫考量，掃墓人潮不如以往，上午動物園掃墓公車候車區就出現空蕩蕩的情況。記者翁浩然／攝影
今天是清明連假首日，北市一早就下雨，加上民眾防疫考量，掃墓人潮不如以往，上午動物園掃墓公車候車區就出現空蕩蕩的情況。記者翁浩然／攝影

今天是清明連假首日，北市一早就下雨，加上民眾防疫考量，掃墓人潮不如以往，上午動物園掃墓公車候車區就出現空蕩蕩的情況，今天北市掃墓公車也因此創下專車創設以來單日疏運人次最低紀錄，只疏運1.5萬人次，較去年同期的清明連假首日運量17萬205人次，減少約91%。

首都、台北與大都會客運表示，今天共派出109輛車服務，五條路線中，木柵線4209人次、南港線2487人次、崇德線4457人次、陽明山線3819人次、軍人公墓線430人次，為有史以來單日疏運人次最低紀錄。

業者指出，推測可能是民眾考量防疫，改透過線上追思或利用其他非尖峰時段上山掃墓，來達到分流效果所致；明天（3日）到5日周日仍有三天假日，5路掃墓公車仍會持續營運，民眾可多利用。

另外，現因應新冠肺炎疫情，掃墓公車都會要求民眾配戴口罩搭乘，候車時也應保持社交距離，工作人員則會提供酒精為乘客消毒手部，各上下車站點，則每隔4小時以稀釋漂白水噴霧進行消毒作業，車輛也會每趟消毒乘客常接觸區域。

公車 連假 北市

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