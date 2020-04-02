快訊

曾被預言是全球疫情第2慘 美媒：台灣用行動粉碎看衰

觀光局桃機旅服中心遭網路霸凌 基層員工鳴不平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市聯醫明起全面謝絕探病 萬芳醫院後天起

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
新冠肺炎疫情延燒，台北市立聯合醫院今天傍晚宣布明天（4月3日）起，全面謝絕訪客探病；至於台北市立萬芳醫院則指出，後天（4月4日）起也將全面謝絕訪客探病。圖／聯合報系資料照片
新冠肺炎疫情延燒，台北市立聯合醫院今天傍晚宣布明天（4月3日）起，全面謝絕訪客探病；至於台北市立萬芳醫院則指出，後天（4月4日）起也將全面謝絕訪客探病。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，已發文給各個醫療院所和機構，即日起禁止探病、禁止到照顧中心探望；台北市立聯合醫院今天傍晚也宣布明天（4月3日）起，全面謝絕訪客探病；至於台北市立萬芳醫院則指出，後天（4月4日）起也將全面謝絕訪客探病。

北市聯醫表示，依照指揮中心規定，明天起將禁止探病，僅容許每床陪病家屬或照服員1人，且須出示陪伴證並量測體溫無發燒、無呼吸道症狀者才能入院陪病；同時也呼籲家屬多改以通訊軟體如LINE視訊等方式，滿足探病需求。

萬芳醫院則說，後天起也將全面禁止民眾探病，陪病家屬或照服員，每床同樣只能有1人陪病，且陪病者每日入院皆會查詢旅遊史，確定無旅遊史且必須沒有發燒等症狀才行；現階段已鼓勵民眾多用智慧型手機App，透過視訊探病減少接觸及進出醫院，降低感染風險。

聯醫也提醒，就醫、住院、洽公民眾及陪病家屬進入醫院時，務必攜帶健保卡、身分證或相關文件，同時配戴外科口罩，主動告知旅遊史（Travel history）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact history）及是否群聚（Cluster)等資訊，民眾也應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口，避免到人群聚集處等習慣，來做好自身防疫。

發燒 疫情

延伸閱讀

探病規則急轉彎 台大宣布明起禁止探視

防社區感染源釀院內感染 陳時中：即起禁止探病

0402新冠肺炎疫情重點／社區保全感染源不明 即日起全面禁止醫院或機構探病

即日起全面禁止醫院或機構探病 疫情緩和才解禁

相關新聞

北市聯醫明起全面謝絕探病 萬芳醫院後天起

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，已發文給各個醫療院所和機構，即日起禁止探病、禁止到照顧中心探望...

北市千人防疫就業首波預約滿！最快6日面試、7日上工

新冠肺炎疫情延燒，各行各業受衝擊，台北市政府日前公布「千人防疫就業方案」，將進用北市失業民眾協助地方防疫。目前線上預約人...

居家檢疫一時想不開 警察、里幹事火速趕到疲於奔命

新冠肺炎疫情席捲全球，許多旅居國外或留學生都逃回國，也造成居家檢疫人數大增，最辛苦的是里幹事和警察，故事也一籮筐，但也讓...

新北樹林軍人忠靈祠武器公園具特色 掃墓還能參觀戰機

清明祭祖大多莊重嚴肅，但新北市樹林軍人忠靈祠除了莊嚴的祭祀場合，也有讓軍事迷喜愛不已的武器公園，祭拜之餘也能順便一遊。

台北大龍峒保安宮捐300萬 送愛到義大利抗疫

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，其中義大利疫情嚴重，台北大龍峒保安宮一向與梵諦岡教廷友好，捐款新台幣300萬元...

侯友宜：計畫向中央爭取聘用1千失業勞工協助防疫

台北市針對失業者提出就業方案，新北市長侯友宜今天表示雙北早有配合，計畫向中央爭取1千個職缺，每月80小時，最低時薪158...

北市防疫升級 4月9日起入市府各處所一律戴口罩

新冠肺炎疫情嚴峻，北市府防疫再升級，今宣布市府所轄各為民服務處所自4月9日起，將實施洽公市民入府一律配戴口罩的加強防疫措...

搭乘大眾運輸返鄉人潮減少 新北賣場周邊車流反而較多

新北市長侯友宜今早視察長途公車轉運站，了解交通及新冠肺炎防疫部署。對蔡英文總統宣布將援助外國1千萬片口罩，只表示如果台灣...

如廁、洗澡不便不以為苦 她韌性更強 獲選全國自強兒童

基隆家扶中心今年代表接受全國「自強兒童」表揚的潘雅婷，目前還在讀國中，從小在沒有廁所、沒有熱水器的居家環境成長，她不以為...

不讓街友成防疫破口 侯友宜送防疫物資

新冠肺炎疫情未趨緩，新北市長侯友宜昨晚間到板橋公園關懷街友，侯友宜說，送上5個口罩、洗手乳、肥皂等防疫物資，多一份關心也...

新北桐花祭線上看 陽明山球根花卉展

新北市各區的桐花開始先後綻放，為配合防疫，桐花祭轉型線上辦理，而新北市河濱公園內野生白花三葉草盛開，遠望如滿地白雪皚皚，北市陽明山的花卉試驗中心，正展出各式不同的球根花卉，例如深受民眾喜愛的鬱金香、風信子、大花西洋水仙等，可以利用假期前往賞花。

迎兒童節！北市兒童新樂園、貓纜、動物園兒童免費

迎接兒童節，台北市兒童新樂園、貓空纜車、台北市立動物園及天文館分別推出不同的免費入園或搭乘體驗；花蓮遠雄海洋公園即日起至4月5日花蓮縣籍兒童免費入園，宜蘭25家觀光工廠各有不同優惠，有的是門票優惠、有的是免費DIY體驗活動等。

熱門新聞

疫情期間出遊荷蘭遭批 嘉縣長夫人劉莉英致歉

大黑松小倆口土城廠吹熄燈號　元首館：我們還在

台中知名裕毛屋超市4月6日歇業？業者證實：因應疫情

片源中斷 彰化市僅有的2家戲院5月1日起都暫停營運

桃園2區間測速上路汽機超速多 最高2重機超速30多挨罰

台中北區民眾忍很久了 立委莊競程籲：盧秀燕兌現承諾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。