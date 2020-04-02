北市聯醫明起全面謝絕探病 萬芳醫院後天起

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，已發文給各個醫療院所和機構，即日起禁止探病、禁止到照顧中心探望；台北市立聯合醫院今天傍晚也宣布明天（4月3日）起，全面謝絕訪客探病；至於台北市立萬芳醫院則指出，後天（4月4日）起也將全面謝絕訪客探病。

北市聯醫表示，依照指揮中心規定，明天起將禁止探病，僅容許每床陪病家屬或照服員1人，且須出示陪伴證並量測體溫無發燒、無呼吸道症狀者才能入院陪病；同時也呼籲家屬多改以通訊軟體如LINE視訊等方式，滿足探病需求。

萬芳醫院則說，後天起也將全面禁止民眾探病，陪病家屬或照服員，每床同樣只能有1人陪病，且陪病者每日入院皆會查詢旅遊史，確定無旅遊史且必須沒有發燒等症狀才行；現階段已鼓勵民眾多用智慧型手機App，透過視訊探病減少接觸及進出醫院，降低感染風險。

聯醫也提醒，就醫、住院、洽公民眾及陪病家屬進入醫院時，務必攜帶健保卡、身分證或相關文件，同時配戴外科口罩，主動告知旅遊史（Travel history）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact history）及是否群聚（Cluster)等資訊，民眾也應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口，避免到人群聚集處等習慣，來做好自身防疫。