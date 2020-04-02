北市千人防疫就業首波預約滿！最快6日面試、7日上工

新冠肺炎疫情延燒，各行各業受衝擊，台北市政府日前公布「千人防疫就業方案」，將進用北市失業民眾協助地方防疫。目前線上預約人數破800人，北市就業服務處已關閉首波表單，不論是否預約，民眾4月6日起皆需親自前往各就業服務站核對資料，待用人單位面試後，最快4月7日可上工。

台北市就業服務處長游淑眞表示，各局處陸續釋出人力需求，初步蒐羅各局處350個防疫職缺，陸續增加中，現階段已關閉第一階段線上申請。民眾自下周一起，需親自持國民身分證至北市各就服站核對資料、填寫設籍台北市4個月以上之切結書，現場將依離家遠近、局處特殊需求等不同條件安排用人單位面試，順利者可於隔日正式上班，若面試後不適合，將由就服站轉介其他用人單位。

勞動局表示，該方案預計進用1000名失業者，6個月所需經費總計1億8684萬6千元，將由災害準備金或第二預備金支應，民眾只要設籍台北市4個月，曾投保過勞工保險、就業保險，且目前沒有投保事實，即日起可前往北市各就業服務站登記、核對資料，由各局處安排面試、工作分配。

勞動局表示，薪資給付標準按中央主管機關公告每小時基本時薪158元、每月最高發給176小時，每日工作最高8小時，週休2日，細節將由用人單位自行調配，最長以6個月為限。

勞動局說，防疫工作內容包含相關場館量測體溫、口罩實名制點收數量及協助販賣、物資整備、協辦防疫補償金、急難紓困、支援校園環境清潔及公共空間消毒等工作項目。