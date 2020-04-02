挺醫護、消防 松山慈惠堂捐2.5萬套隔離、防護衣
新冠肺炎疫情嚴峻，台北松山慈惠堂力挺辛勞的醫護和消防人員，捐贈2.5萬套隔離衣、防護衣，分別給台北市消防局、北市聯醫和三總，共同抗疫。
因應新冠肺炎疫情影響，台北松山慈惠堂響應中央抗疫，二月緊急召開委員臨時會議，決議「2020台北母娘文化季」活動延期辦理，包含4月18日守護家園愛地球萬人淨山健行活動，5月1日保民遶境嘉年華，5月2、3日台北小巨蛋弘揚母愛音樂晚會等活動均取消。
另外，堂主郭葉子，力挺辛勞的醫護和消防人員，捐贈2.5萬套隔離衣、防護衣。其中隔離衣5000套，2000套送給北市消防局；3000套送三總。
防護衣共2萬套，1.2萬套送北市消防局，3000套給三總，5000套給北市聯醫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言