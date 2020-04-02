居家檢疫一時想不開 警察、里幹事火速趕到疲於奔命

新冠肺炎疫情席捲全球，許多旅居國外或留學生都逃回國，也造成居家檢疫人數大增，最辛苦的是里幹事和警察，故事也一籮筐，但也讓人更感謝他們的辛勞。

台南市民政局自治行政科長劉秋玲說，疫情爆發後大家都很辛苦，也很努力防疫，特別是里幹事、警察最辛苦。尤其是入境一律居家檢疫後，里幹事幾乎都沒休假，除了半夜常被吵醒，也有居家檢疫的民眾要求里幹事買菜、送早餐、拿藥，里幹事為了服務，也都無怨無悔。

就有位居家檢疫的老人家，因身體不舒服，安排視訊看病，但看完病，沒人替這位老人家拿藥，最後請里幹事幫忙，並送藥到府。

劉秋玲印象最深刻的是，上月間有位小姐因為失戀而出國散心，但回返國後馬上要居家檢疫，可能是心情不好，給朋友的簡訊透露想不開的念頭，這位朋友趕忙報案。警察與里幹事據報後，火速趕往，同住一起的母親也才知女兒的事；大夥除了開導，也安排心理師以視訊方式諮詢，目前已沒事也完成居家檢疫。

警察也真的很厲害，劉秋玲說，有人居家檢疫，卻騎車到家裡附近的賣場要賣東西，但還沒抵達賣場，半途就被警察攔下來，罰了1萬元。劉秋玲在此提醒這些居家建議的民眾，不要心存僥倖而趴趴走，做好防疫人人有責。