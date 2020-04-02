台一高架橋墩落石砸爆汽車擋風玻璃 緊急搶修現已完工

新莊區思源路匝道口日前發生台一線高架橋伸縮縫損壞，造成車輛遭到橋墩落石擊中，導致擋風玻璃損壞，對此，新北市工務局養工處已在昨日完成更換伸縮縫材料，確保民眾行車安全，並維持伸縮縫功能。

養工處表示，台一線高架橋伸縮縫損壞造成十塊掉落，是因台一線車輛行駛頻繁，讓該路段伸縮縫因反覆荷中，以及內部構件不斷碰撞，造成伸縮縫變形，進而導致混擬十塊掉落砸車意外。

事發並接獲民眾通報後，養工處即刻派人前往現場緊急搶修，除了將破損的混擬土塊清除，並安裝鐵板防護，阻止石塊再度剝落外，還訂製伸縮縫金屬構件來進行更換工程，自3月26日起施工，並在31日順利完工。

養工處解釋，此次工程將原有的「模組型伸縮縫」，更換為同等伸縮量的「豎齒型伸縮縫」，藉由鋼板間空隙伸縮，避免橋體因受力產生撞擊。

除了可提升民眾用路舒適性與行車安全外，也可改善該路段伸縮縫內部構件因碰撞造成的噪音問題。