台中推「安心旅宿」標章 213家審核通過
台中市政府推出「安心旅宿」認證標章，只要主動實施防疫標準作業流程，經審核通過即核發「安心旅宿」標章貼紙，自推出後已有超過272家旅宿業者申請，審核通過213家，市府和旅宿業攜手把關遊客住宿安全與健康。
台中市政府執行中央「擴大國旅秋冬遊自由行住宿優惠活動」，申請完成22萬1700多間房，以交通部觀光局107年統計國民旅遊住宿旅客平均每人消費金額4911元及1間房2人住宿估算，共為台中創造觀光產值約21.78億元。
台中市觀旅局長林筱淇表示，為減輕旅宿業者，因疫情衝繫造成營運資金短缺壓力，觀旅局2月初即加派人力，加速撥付業者所申請補助款項，已全數審核通過旅宿業者申請秋冬遊補助案件，總計已撥款2億2148萬多元，最後一批補助款於近日內撥付。
觀旅局表示，為保障旅客安全住宿環境，市府依照中央防疫規範訂定「台中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程及注意事項」，全市共512家旅宿業，只要主動實施防疫標準作業流程，經審核通過即核發「安心旅宿」標章貼紙，自3月24日推出後，已有超過272家旅宿業者申請，審核通過213家，市府和旅宿業攜手把關遊客住宿安全與健康。
此外，觀旅局與台中市觀光旅館公會、台中市旅館同業公會及台中市直轄市旅館公會合作，提供連續住房市價2折起的超值優惠價，給居家檢疫者的家屬入住，超過70家旅宿業者響應，住宿天數愈長、可享越多優惠，防疫期間也有一般住宿優惠方案，優惠情報公布於台中觀光旅遊網
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