快訊

台南市驚傳槍響 當鋪光天化日被開6槍示威

台中推「安心旅宿」標章 213家審核通過

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中彩虹眷村。圖／台中市觀旅局提供
台中彩虹眷村。圖／台中市觀旅局提供

台中市政府推出「安心旅宿」認證標章，只要主動實施防疫標準作業流程，經審核通過即核發「安心旅宿」標章貼紙，自推出後已有超過272家旅宿業者申請，審核通過213家，市府和旅宿業攜手把關遊客住宿安全與健康。

台中市政府執行中央「擴大國旅秋冬遊自由行住宿優惠活動」，申請完成22萬1700多間房，以交通部觀光局107年統計國民旅遊住宿旅客平均每人消費金額4911元及1間房2人住宿估算，共為台中創造觀光產值約21.78億元。

台中市觀旅局長林筱淇表示，為減輕旅宿業者，因疫情衝繫造成營運資金短缺壓力，觀旅局2月初即加派人力，加速撥付業者所申請補助款項，已全數審核通過旅宿業者申請秋冬遊補助案件，總計已撥款2億2148萬多元，最後一批補助款於近日內撥付。

觀旅局表示，為保障旅客安全住宿環境，市府依照中央防疫規範訂定「台中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程及注意事項」，全市共512家旅宿業，只要主動實施防疫標準作業流程，經審核通過即核發「安心旅宿」標章貼紙，自3月24日推出後，已有超過272家旅宿業者申請，審核通過213家，市府和旅宿業攜手把關遊客住宿安全與健康。

此外，觀旅局與台中市觀光旅館公會、台中市旅館同業公會及台中市直轄市旅館公會合作，提供連續住房市價2折起的超值優惠價，給居家檢疫者的家屬入住，超過70家旅宿業者響應，住宿天數愈長、可享越多優惠，防疫期間也有一般住宿優惠方案，優惠情報公布於台中觀光旅遊網

台中市政府推出「安心旅宿」認證標章。圖／台中市觀旅局提供
台中市政府推出「安心旅宿」認證標章。圖／台中市觀旅局提供

台中市 林筱淇

延伸閱讀

民政攜手防疫！企業為前線捐贈總價近2000萬防疫物資

清明連假 遊台中歷史、都會風采

清明連假未拚旅遊？ 中市府：先做好防疫

台中清明連假振興旅遊業無作為？市府：做好防疫優先

相關新聞

台中推「安心旅宿」標章 213家審核通過

台中市政府推出「安心旅宿」認證標章，只要主動實施防疫標準作業流程，經審核通過即核發「安心旅宿」標章貼紙，自推出後已有超過...

台中知名裕毛屋超市4月6日歇業？業者證實：因應疫情

國內知名的裕毛屋超市，擁有台中公益門市、崇德門市，因疫情關係，傳出4月6日歇業。裕毛屋董事長謝明達今天被問及此事時表示，...

「天外天」拆除與文史團體衝突 文化部緊急列暫訂古蹟

啟用於1936年的天外天劇場是台中市第一座電影院與劇場，歷經前市長林佳龍至盧秀燕，文資審議2次都決議不指定不登錄古蹟。今...

全台果菜市場租金降價第一炮！溪湖果菜公司租金降三成

全台公立果菜市場租金降價第一炮！彰化縣溪湖鎮果菜公司因應新冠肺炎疫情，從4月到6月以「回饋」之名，調降交易市場三成租金，...

清明連假 溪頭森林遊樂區住房率達8成

今天是清明連假的第一天，南投縣清境農場民宿住房率不如預期，約在5成上下；但位於溪頭的明山森林會館則說，今天住房率已達8成...

台中北區民眾忍很久了 立委莊競程籲：盧秀燕兌現承諾

立委莊競程今天說，台中市肉品市場設備老舊、不符北區都市發展規劃與環境標準需求，遷建刻不容緩，盼台中市長盧秀燕兌現承諾，6...

兒童清明連假 南投泰雅渡假村下午1時前免費入園

兒童、清明連假到來，新冠肺炎疫情接連爆發，導致國人無法出國，親近大自然、遠離都市人群的國內旅遊也是好選擇，南投泰雅渡假村...

國漫館逾4億元未到位 中市府、文化部互槓

設址台中的國家漫畫博物館已動工，文化部承諾挹注的4億多工程預算卻未到位。立法委員楊瓊瓔昨在立法院質詢此事，文化部長鄭麗君回應，部長必須把關國家級博物館的品質，只要台中市政府達成國家漫博館工程品質的三大要求，文化部便會依規畫撥款。

「小綠綠」在募資網站開賣 中捷炒話題惹議

台中捷運綠線預定今年底前通車，中捷在群眾募資網站開賣暱稱「小綠綠」的縮小版合金迴力車，第一階段限量1300輛。民進黨議員質疑中捷是純官股「不能對外募一塊錢！」指中捷藉飢餓行銷上平台蹭聲量。國民黨議員表示，中捷以周邊商品炒熱話題無可厚非，但應慎選電商平台，盼綠營共同努力別「逢燕必反！」

出國比賽喊卡 芳苑國中舞龍隊失望

彰化縣芳苑國中競技舞龍隊是全縣與全國賽的常勝軍，今年原本1、2月都將代表台灣參加國際賽，卻陸續遇到香港反送中，及新冠肺炎疫情影響，原本已完成募款要出國比賽，全都暫停，讓學生相當失望。

台中市府1樓洽公 民眾讚方便

疫情緊繃，台中市府減少民眾進入各辦公室交叉傳染，在中庭空曠區增設「聯合洽公區」；台中市與彰化縣議會也比照立法院正建置視訊系統，以便讓議員與官員「隔空開會」。

台中推安心旅宿標章 已188家認證

台中市率六都之先，首推「安心旅宿」認證標章，提供給一般遊客、居家檢疫、隔離者的家屬入住；市長盧秀燕昨視察表示，全市共512家旅宿業，已有261家提出申請，188家審核通過。若居家檢疫及隔離者同一戶口共同生活家屬，只要連續14天入住同家合法旅館，每戶可獲市府補助5000元。

熱門新聞

疫情期間出遊荷蘭遭批 嘉縣長夫人劉莉英致歉

大黑松小倆口土城廠吹熄燈號　元首館：我們還在

小學生的一封信 他要落實防疫不讓陳時中努力白費

片源中斷 彰化市僅有的2家戲院5月1日起都暫停營運

看見韓國瑜拚市政 他寫歌從黑韓變陽光

汐止中興路改畫紅線 警方加強拖吊巡邏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。