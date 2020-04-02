安心防疫！北市連假加碼國小弱勢童午餐補助
清明連假到來，台北市教育局提供國小經濟弱勢學生兒童節四天連假午餐補助，每生平均55元，將以現金入帳方式發放，補助期間為4月2日至4月5日，將以原弱勢學生營養午餐預算支應。
教育局體育及衛生保健科科長黃一正表示，為讓弱勢學生家長安心防疫，本次補助算是兒童節紓困加碼，補助每人每餐55元（每人共補助220元），預計補助134萬8600元，台北市公（國）立國小6130名經濟弱勢學生受益。
黃一正表示，為簡政便民、降低群聚感染風險，將比照寒假午餐補助方式，以現金入帳辦理。學校可先發放餐費，連假結束後再讓學生補填資料核銷，各校能快速發放餐費，學生也能自由選擇用餐地點，解決經濟弱勢學童午餐需求。
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