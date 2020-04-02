快訊

台南市驚傳槍響 當鋪光天化日被開6槍示威

安心防疫！北市連假加碼國小弱勢童午餐補助

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

清明連假到來，台北市教育局提供國小經濟弱勢學生兒童節四天連假午餐補助，每生平均55元，將以現金入帳方式發放，補助期間為4月2日至4月5日，將以原弱勢學生營養午餐預算支應。

教育局體育及衛生保健科科長黃一正表示，為讓弱勢學生家長安心防疫，本次補助算是兒童節紓困加碼，補助每人每餐55元（每人共補助220元），預計補助134萬8600元，台北市公（國）立國小6130名經濟弱勢學生受益。

黃一正表示，為簡政便民、降低群聚感染風險，將比照寒假午餐補助方式，以現金入帳辦理。學校可先發放餐費，連假結束後再讓學生補填資料核銷，各校能快速發放餐費，學生也能自由選擇用餐地點，解決經濟弱勢學童午餐需求。

連假 教育局

延伸閱讀

麗寶樂園推出「防疫5大招」 遊客保持安全社交距離

襄助外籍學生防疫 成大上架全英語影片

【重磅快評】「叔姪說」惹議 壞了防疫難建立的信任感

連假喘口氣！彰化縣長王惠美推薦在地8大主題戶外景點

相關新聞

居家檢疫一時想不開 警察、里幹事火速趕到疲於奔命

新冠肺炎疫情席捲全球，許多旅居國外或留學生都逃回國，也造成居家檢疫人數大增，最辛苦的是里幹事和警察，故事也一籮筐，但也讓...

新北樹林軍人忠靈祠武器公園具特色 掃墓還能參觀戰機

清明祭祖大多莊重嚴肅，但新北市樹林軍人忠靈祠除了莊嚴的祭祀場合，也有讓軍事迷喜愛不已的武器公園，祭拜之餘也能順便一遊。

台北大龍峒保安宮捐300萬 送愛到義大利抗疫

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，其中義大利疫情嚴重，台北大龍峒保安宮一向與梵諦岡教廷友好，捐款新台幣300萬元...

侯友宜：計畫向中央爭取聘用1千失業勞工協助防疫

台北市針對失業者提出就業方案，新北市長侯友宜今天表示雙北早有配合，計畫向中央爭取1千個職缺，每月80小時，最低時薪158...

北市防疫升級 4月9日起入市府各處所一律戴口罩

新冠肺炎疫情嚴峻，北市府防疫再升級，今宣布市府所轄各為民服務處所自4月9日起，將實施洽公市民入府一律配戴口罩的加強防疫措...

搭乘大眾運輸返鄉人潮減少 新北賣場周邊車流反而較多

新北市長侯友宜今早視察長途公車轉運站，了解交通及新冠肺炎防疫部署。對蔡英文總統宣布將援助外國1千萬片口罩，只表示如果台灣...

如廁、洗澡不便不以為苦 她韌性更強 獲選全國自強兒童

基隆家扶中心今年代表接受全國「自強兒童」表揚的潘雅婷，目前還在讀國中，從小在沒有廁所、沒有熱水器的居家環境成長，她不以為...

不讓街友成防疫破口 侯友宜送防疫物資

新冠肺炎疫情未趨緩，新北市長侯友宜昨晚間到板橋公園關懷街友，侯友宜說，送上5個口罩、洗手乳、肥皂等防疫物資，多一份關心也...

新北桐花祭線上看 陽明山球根花卉展

新北市各區的桐花開始先後綻放，為配合防疫，桐花祭轉型線上辦理，而新北市河濱公園內野生白花三葉草盛開，遠望如滿地白雪皚皚，北市陽明山的花卉試驗中心，正展出各式不同的球根花卉，例如深受民眾喜愛的鬱金香、風信子、大花西洋水仙等，可以利用假期前往賞花。

迎兒童節！北市兒童新樂園、貓纜、動物園兒童免費

迎接兒童節，台北市兒童新樂園、貓空纜車、台北市立動物園及天文館分別推出不同的免費入園或搭乘體驗；花蓮遠雄海洋公園即日起至4月5日花蓮縣籍兒童免費入園，宜蘭25家觀光工廠各有不同優惠，有的是門票優惠、有的是免費DIY體驗活動等。

愛玩橘／都會賞螢 北市3公園閃亮

每年4月春夏之交，是螢火蟲發光飛舞季節，台北市區近年復育螢火蟲有成，不用特別跑到山上郊外，就能看見「火金姑」，去年「螢火蟲季活動」約2.6萬人次參與，賞螢熱點之一的榮星花園公園，今年受疫情影響，螢火蟲季活動被迫取消，北市府仍推薦3座賞螢公園：靠近市區的榮星花園公園、大安森林公園，4月13日至5月3日期間，是賞螢最佳時間點。

北部流行音樂中心二次壓力測試延期 開幕恐延

北部流行音樂中心原訂3月14日進行營運前第二次壓力測試，因新冠肺炎疫情影響，延期舉辦，北市議員林亮君表示，這恐造成北流無法在6月正式營運，表演的檔期也無法如期演出。對此，北市文化局指出，疫情影響，除了二次壓力測試，開幕也規畫延後舉辦。

熱門新聞

疫情期間出遊荷蘭遭批 嘉縣長夫人劉莉英致歉

大黑松小倆口土城廠吹熄燈號　元首館：我們還在

小學生的一封信 他要落實防疫不讓陳時中努力白費

片源中斷 彰化市僅有的2家戲院5月1日起都暫停營運

看見韓國瑜拚市政 他寫歌從黑韓變陽光

汐止中興路改畫紅線 警方加強拖吊巡邏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。