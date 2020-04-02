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「天外天」拆除與文史團體衝突 文化部緊急列暫訂古蹟

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
啟用於1936年的天外天劇場歷經前市長林佳龍至盧秀燕，文資審議2次都決議不指定不登錄古蹟。今天上午7點多所有權人請包商、工人10多人以大型怪手等機具進駐準備拆除與文史團體衝突。文史團體趕緊通知文化部，文化部臨時宣布天外天劇場列為暫定古蹟。圖／台中市文資處提供
啟用於1936年的天外天劇場歷經前市長林佳龍至盧秀燕，文資審議2次都決議不指定不登錄古蹟。今天上午7點多所有權人請包商、工人10多人以大型怪手等機具進駐準備拆除與文史團體衝突。文史團體趕緊通知文化部，文化部臨時宣布天外天劇場列為暫定古蹟。圖／台中市文資處提供

啟用於1936年的天外天劇場是台中市第一座電影院與劇場，歷經前市長林佳龍至盧秀燕，文資審議2次都決議不指定不登錄古蹟。今天上午7點多所有權人請包商、工人10多人以大型怪手等機具進駐準備拆除，文史團體趕緊通知文化部，文化部臨時宣布天外天劇場列為暫定古蹟，台中市表示尊重。

「天外天劇場」1936年3月完工，是當地士紳吳鸞旂的私人戲院，是日本總督府技師齊藤辰次郎僅存的作品，劇場曾是日據時代設備最新穎的歐化劇場，以桁架結構打造圓形穹頂名盛一時，二戰後吳家將劇場賣給王姓地主，所得款項修建台北市中山北路上「梅屋敷」即今日的國父史蹟紀念館，天外天劇場更名「國際大戲院」。1970年代沒落後，王家將場地出租，先後淪為冷凍廠、釣蝦場、鴿舍、電子遊藝場的停車場。

「天外天劇場」從104年以來，文化局舉辦15以上場相關會議，前市長林佳龍時期也不指定、不登錄為古蹟；前年市府委託學術單專案調查研究，相關事證列入文化資產審議委員會討論內容，今年3月再度召開文資審議委員會，審議會委員15名，3名府內委員未參與表決，其餘12名委員都是文史團體代表、建築學者、律師、文化資產學者等專業人士，客觀審議，9票維持104年的審議結果。

文資處表示，今天上午7點多，所有權人機具和人員進駐打算拆除，工人一度與文史工作團體爆發衝突，工頭表示受到地主請託，出動約20人到場卻無法施工，恐無法請款深表不滿。文史團體緊急聯絡文化部文資局、台中市文資處。

地主委任律師林志忠表示，已經歷時6年，文資審議2次，委員意見都是不指定、不登錄為古蹟，今天文化部僅派一名科長層級到場，文資審議是12名委員、9人投票，這個處分已確定，文史團體也沒有提訴願，為何不能拆除？

台中市最後在官員勸導下，以及安全考量同意暫緩行動。文化部文資局組長張祐創表示，已請文化部暫時將該建物列為暫定古蹟，目前先與拆除單位協調，暫緩拆除直到公文下達。

針對天外天劇場所有權人找包商，準備拆除一事，台中市文化局文資處長李智富一早即趕赴現場，全程關心並掌握狀況。針對文化部今天宣布天外天劇場列為暫定古蹟，台中市文化局表示尊重。

文資處表示，先前召開文資審議委員會，會議決議維持104年的審議結果，經過專家學者多次專案會議，審議結果天外天劇場不指定為古蹟，也不登錄為歷史建築。所有權人若不滿意今天文化部的列為暫訂古蹟，可向行政院提出訴願。

「天外天」是私人土地，所有權人認為，不指定就趕快讓地主改建，等了幾年是虛耗。

台中市民進黨議員鄭功進表示，當初天外天在文資審查的過程中，自己也多次勸說地主，應該優先尊重文資委員的專業，不應讓私有財產權凌駕法律想保護的文資價值，也是在少數未具文資身分前即啟動調查研究的老舊建物，但既然今日經過文資委員獨立審查的結果，是不予指定，高達7億元的保存成本，不應轉嫁到私有地主身上。希望不論是中央或地方政府若真心想保存，就好好協商。

啟用於1936年的天外天劇場歷經前市長林佳龍至盧秀燕，文資審議2次都決議不指定不登錄古蹟。今天上午7點多所有權人請包商、工人10多人以大型怪手等機具進駐準備拆除與文史團體衝突。文史團體趕緊通知文化部，文化部臨時宣布天外天劇場列為暫定古蹟。圖／台中市文資處提供
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