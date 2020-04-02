台北大龍峒保安宮捐300萬 送愛到義大利抗疫

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，其中義大利疫情嚴重，台北大龍峒保安宮一向與梵諦岡教廷友好，捐款新台幣300萬元，委請教廷駐華大使館購買護目鏡、醫療防護帽、防護面罩、氣管導管及抽痰包等防疫物資，透過教廷駐華大使館轉交義大利。

大龍峒保安宮指出，新冠肺炎疫情，嚴重影響到全球202個國家和地區的生命財產及經濟、生活，目前全球確診人數已有逾85萬人確診，超過4萬人死亡，特別是地廣人眾的歐美地區，疫情更是慘重，尤其是宗教、文化、藝術重鎮的義大利，累計確診個案已超過10萬人，天主教聖地梵諦岡也罕見宣布，由教宗方濟各所主的活動，目前暫不開放信徒出席，而改用網路直播，足見疫情對教廷也產生嚴重影響。

大龍峒保安宮董事長廖武治指出，為了協助受疫情嚴重打擊的義大利，由義大利在台經濟貿易文化推廣辦事處（IETCPO）及中華民國外交部（MOFA）共同發起「義大利─台灣：健康共進」活動（"Italy-Taiwan:healthy together" campaign），此活動主要是為了促進義大利和台灣關於衛生領域的交流，特別是醫療專業知識與經驗的分享，並協助歐洲因為目前全球需求量大，卻極度缺乏的醫療設備與物品，藉由結合各界的力量，給予義大利實質醫療防護用品、儀器、防災物資等支持。

廖武治指出，保安宮將祝福化為行動，再次展現跨宗教的情懷與交流，共同為新冠疫情盡一份心力。也期許各界共同響應支持，相互協助，祈求全球新冠肺炎疫情盡快趨緩，讓世界重享健康與平安。