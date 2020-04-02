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受防疫影響新北公車減班 市府補貼虧損紓困

中央社 / 新北2日電

新北市府今天表示，因公車業者配合防疫運量減少，已核定申請減班16條路線。交通局將藉調整價差及補貼虧損，紓困公車業者，累計6月可提前撥付新台幣9.4億，緩解業者資金調度。

新北市府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第34次應變會議，今天上午在市府9樓災害應變中心舉行，侯友宜與市府團隊、29區區長共同開會討論防疫措施，與目前因應現況、基層業者心聲。

市府捷運局長李政安表示，依大眾捷運法無法對拒戴口罩乘客開罰。考量雙北防疫一致性，目前台北捷運路網透過跑馬燈、電子看板、廣播或現場勸導等方式，建議民眾搭乘捷運系統，全程戴口罩。

他說，幾乎有95%會戴口罩搭乘，淡海輕軌已實施紅外線偵測儀測量體溫，捷運環狀線也將透過台北捷運公司希望實施測量體溫。

市府交通局長鍾鳴時則表示，淡水漁人碼頭的藍色公路航班，受疫情波及採取假日減班與平常日停航措施。為了讓業者紓困，藍色公路減免業者客船碼頭使用費約新台幣11萬，並同意航線減班，於週一至週四停航。

鍾鳴時說，因公車運量減少，已核定公車業者申請減班共計16條路線。交通局藉由調整價差及虧損補貼，紓困公車業者，累計6月可提前撥付9.4億，以緩解業者資金調度。

觀光旅遊局長張其強表示，深澳鐵道自行車等旅遊區，遊客並肩搭乘無法保持社交距離，仍建議全程戴口罩。

教育局長張明文表示，會做好管控，清明節過後，若學生有症狀者絕對嚴禁到校，遵照指引確實落實防疫作為。

在主持防疫會議後，侯友宜視察市府交通控制中心，前往板橋客運站瞭解民眾返鄉搭車的情形，與車站的防疫措施。板橋客運站除單一動線以紅外線測溫，座位區也間隔距離，乘客上車前被要求戴口罩與測量額溫。

過程中，侯友宜勸導部分沒有戴口罩的旅客將口罩戴上。他表示，因全球疫情未見趨緩，為嚴防社區感染，新北市應嚴格執行防疫作為，清明連假防疫不怠懈。

口罩 捷運環狀線

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