響應2020台灣有機茶元年 新北舉辦首屆全國有機茶評鑑

新北市政府自2017年起推動有機茶評鑑，為響應2020為台灣有機茶元年，市府與茶業改良場合作舉辦「第一屆2020年全國有機茶TAGs分類分級評鑑」，評選出全國首位「有機茶王」，建立共同品牌形象。

評鑑分為有機包種茶（條形）及烏龍茶（球型）2組，由產官學三方評審以不同角度來品評，選出貼近消費者口味的優質茶品。

此次入等點數除了採用典雅高貴的山嵐包裝，罐內還巧心放置專業評審親自製成的風味輪小卡，並以文字的方式描述入等茶的特殊風味，讓茶葉愛好者更了解有機茶的特色及個人風味偏好。

茶業改良場場長蘇宗振表示，這次與市府合作舉辦首屆全國有機茶評鑑，並結合今年新推出的3款台茶風味輪，包含清香型條形包種茶、焙香型球形烏龍茶及台灣紅茶。

將各種茶湯的色香味以風味輪的形式區分出來，讓消費者透過對比茶湯顏色及其滋味，找出最符合自己喜好的茶。

蘇說，近年來國內外對有機茶越加重視，茶改場結合風味輪及產官學評審，導入首屆全國有機茶評鑑，讓台灣有機茶與國際接軌，是十分有意義的里程碑。

新北市農業局長李玟表示，這次有機茶評鑑從新北市出發擴及全國，並加入烏來茶（球型）組別，歡迎有機農友一同切磋茶藝，評鑑報名直接自即日起至4月7日止。