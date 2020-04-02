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北市防疫升級 4月9日起入市府各處所一律戴口罩

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市府加強防疫消毒。圖／北市府提供
北市府加強防疫消毒。圖／北市府提供

新冠肺炎疫情嚴峻，北市府防疫再升級，今宣布市府所轄各為民服務處所自4月9日起，將實施洽公市民入府一律配戴口罩的加強防疫措施，未配戴者將禁止進入。

北市公共事務管理中心指出，為因疫情嚴重及擴大，加強保障市府同仁與入府洽公市民的健康，北市府所轄各為民服務處所自4月9日起，除量測體溫外，將實施洽公市民入府一律配戴口罩之防疫升級措施，未配戴者將無法進入。

北市府表示，疫情嚴重且交通部宣布自4月1日起搭乘大眾運輸一律配戴口罩量體溫，始能搭乘客運、台鐵與高鐵之防疫措施，為確保北市府公務正常運作及加強保障市府同仁與入府洽公市民健康，故自4月9日起再提升防疫措施。

北市政府所轄各為民服務處所，包含北市府市政大樓、各區行政中心、警察局、台北市立圖書館、交通局所屬松德大樓及裁決所、捷運行政大樓、兵役局所屬替代役中心與臺北市軍人公墓、社會局所屬機關及社區各服務中心與據點、消防局及所屬防災教育科學館、環保局所屬焚化廠、民政局所屬孔廟及殯葬處、勞動局所屬就業服務站、教育局所屬天文館及青發處等處所。

北市 疫情 口罩

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