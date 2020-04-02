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我們有營業！為了社交距離 這間北市星巴克乾脆撤桌椅
新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心公布「社交距離注意事項」，人與人間的距離在室內保持1.5公尺，室外1公尺，無法拉開距離就戴上口罩；不過，台北市萬芳醫院一樓的星巴克咖啡，為了確保室內1.5公尺社交距離，今天起索性撤掉桌椅座位。
萬芳醫院一樓的星巴克咖啡一早開店，店員拿粉筆就在落地窗書寫「我們有營業！！（只是沒座位...）歡迎入內消費！！」就怕有人看到店內沒桌椅，以為在整修沒營業。
店方表示，因為店址在醫院旁，感染風險高，昨天評估要如何確保社交距離規定，後來發現桌子即便有隔板，但室內座位與排隊動線太過接近，難保持距離，因此乾脆撤掉桌椅；目前排隊動線地板上也張貼標記，提醒客人要保持距離1.5公尺。
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