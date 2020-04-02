我們有營業！為了社交距離 這間北市星巴克乾脆撤桌椅

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心公布「社交距離注意事項」，人與人間的距離在室內保持1.5公尺，室外1公尺，無法拉開距離就戴上口罩；不過，台北市萬芳醫院一樓的星巴克咖啡，為了確保室內1.5公尺社交距離，今天起索性撤掉桌椅座位。

萬芳醫院一樓的星巴克咖啡一早開店，店員拿粉筆就在落地窗書寫「我們有營業！！（只是沒座位...）歡迎入內消費！！」就怕有人看到店內沒桌椅，以為在整修沒營業。