搭乘大眾運輸返鄉人潮減少 新北賣場周邊車流反而較多

新北市長侯友宜今早視察長途公車轉運站，了解交通及新冠肺炎防疫部署。對蔡英文總統宣布將援助外國1千萬片口罩，只表示如果台灣防疫已有餘力，例如14天可提供10片口罩，讓國人通勤通學都能使用，再來援助國際社會也不是不行，畢竟疫情遍及全球，不是台灣的事而已。

候友宜上午先召開第34次新冠肺炎疫情防疫應變會議，隨後聽交通局長鍾鳴時簡報清明連假首日市區交通概況，再轉往高鐵、台鐵、板橋火車站地下街及長途客運轉運站視察。

鍾鳴時說，往年清明連假以北海岸等大型墓園周邊交通最壅塞，但今年反而是大賣場周邊車流較多，研判民眾未返鄉祭祖，所以改為採買生活物資。其餘地區包括觀光區交通大多順暢，僅上午64快速道路有大車翻覆，一度回堵6公里；至於長途客運旅客量普遍下滑，過去人潮今年都沒看到。

國道長途客運板橋轉運站今天有少數人潮返鄉，國光客運副董事長王應傑說，往年清明連假返鄉人潮滿滿，各長途客運都大排長龍，客運站座位都不夠用；今年受疫情干擾，保持社交距離隔座坐還有空位。他另表示防疫不僅有紅外線熱顯像儀，上車前還要再量體溫，而已勸導乘客戴口罩，共3道保護。