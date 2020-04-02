搭乘大眾運輸返鄉人潮減少 新北賣場周邊車流反而較多
新北市長侯友宜今早視察長途公車轉運站，了解交通及新冠肺炎防疫部署。對蔡英文總統宣布將援助外國1千萬片口罩，只表示如果台灣防疫已有餘力，例如14天可提供10片口罩，讓國人通勤通學都能使用，再來援助國際社會也不是不行，畢竟疫情遍及全球，不是台灣的事而已。
候友宜上午先召開第34次新冠肺炎疫情防疫應變會議，隨後聽交通局長鍾鳴時簡報清明連假首日市區交通概況，再轉往高鐵、台鐵、板橋火車站地下街及長途客運轉運站視察。
鍾鳴時說，往年清明連假以北海岸等大型墓園周邊交通最壅塞，但今年反而是大賣場周邊車流較多，研判民眾未返鄉祭祖，所以改為採買生活物資。其餘地區包括觀光區交通大多順暢，僅上午64快速道路有大車翻覆，一度回堵6公里；至於長途客運旅客量普遍下滑，過去人潮今年都沒看到。
國道長途客運板橋轉運站今天有少數人潮返鄉，國光客運副董事長王應傑說，往年清明連假返鄉人潮滿滿，各長途客運都大排長龍，客運站座位都不夠用；今年受疫情干擾，保持社交距離隔座坐還有空位。他另表示防疫不僅有紅外線熱顯像儀，上車前還要再量體溫，而已勸導乘客戴口罩，共3道保護。
侯友宜等人在轉運站視察時，發現一名婦人不但戴口罩，而且雙手還戴著吃炸雞的塑膠套，避免出門會碰到病菌。當事人害羞不願意受訪或拍照，但其他人覺得這種防護作法「很到位」，而且不貴，可以考量放置幾份塑膠手套在身上，用完即丟。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言