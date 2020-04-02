清明節祭祖 新北環保局建議民眾掃墓分流或改線上祭祀

清明節民眾常燒香和金紙祭祖，新北市環保局希望兼顧傳統祭祀習俗，落實環保，持續推廣國家標準CNS認證香品紙錢，減少燃燒後產生的鉛、鎘及游離甲醛，並鼓勵減燒，同時在各區納骨塔及公立公墓設157個清明祭祀服務站，免費提供紙錢焚燒專用袋鼓勵集中焚燒。

環保局長程大維說，新冠肺炎疫情嚴峻，建議民眾祭祖掃墓最好分流，或改由線上祭祀方式追思，維護空氣品質，也降低群聚感染風險。