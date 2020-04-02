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國衛院研發出新冠肺炎快篩試劑！最快10分鐘有結果

搭韓劇「梨泰院」便車 新北宣導防疫鼓勵「離太遠」

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
搭梨泰院便車，新北宣導防疫鼓勵「離太遠」。圖／擷取自「我的新北市」粉絲頁
搭梨泰院便車，新北宣導防疫鼓勵「離太遠」。圖／擷取自「我的新北市」粉絲頁

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，中央流行防疫指揮中心昨天提出「社交距離」構想，新北市府在臉書粉絲頁「我的新北市」發布創意貼文「離太遠1.5m」系列圖，搶搭韓劇「梨泰院Class」流行，呼籲隨便是情侶，在室內最好還是保持1.5公尺社交安全距離，而且還要戴口罩

「離太遠class」系列梗圖包括早餐約會、談心、夫妻日常和聊八卦4張圖，結合常見室內場景及日常生活用品的換算法，教民眾如何找出安全社交距離，強調「有種美叫距離美」、「給我1.5公尺的安全感」。

1.5公尺的距離可撲鼻為10支遙控器、20瓶飲料、或7.5個餐盤，最有趣的是閨蜜聊八卦以直角三角形公式聊天法，一人橫躺一人站立成90度角，營造超出1.5公尺距離。在家防疫之餘，也可以動動腦、算一算簡單數學題。

不過最有趣的直角防疫聊八掛法，有民眾開玩笑說「如果不戴口罩，站著的人口水就直接往下噴給躺著的人了」，所以還是建議口罩要戴好戴滿。

社交距離 口罩

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