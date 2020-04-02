疫情延燒！亂丟口罩要重罰 北市祭出檢舉獎金

新冠肺炎肆虐全球，也因為疫情延燒，導致各地瘋囤貨、搶口罩，但即便搶到了口罩，戴久了鬆緊帶勒住耳朵其實超不舒服，就算剛開始沒有感覺，再半天之後耳朵後方就會感覺疼痛，而近日在網路上就有一名馬尾正妹分享了「迴紋針解方」輕鬆解決太緊的問題，貼文一出網卻歪樓，焦點都在她的超辣背影。

2020-04-01 20:15