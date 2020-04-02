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疫情延燒！亂丟口罩要重罰 北市祭出檢舉獎金
新冠肺炎疫情延燒，多數人戴口罩，卻陸續出現有部分亂丟口罩的情形，環保署也宣布加重處罰亂丟口罩者；北市環保局指出，即日稽查員將加強巡檢易遭亂丟口罩場所，包含醫院、捷運站、火車站、高鐵站，以及客運站出口等，一旦查獲會直接開單告發取締，初犯將由原本1200元提高到3600元，再犯者將可罰6000元。
環保局環境清潔管理科長黃寬助表示，為避免亂丟口罩造成防疫缺口，依行政院環保署最新規定，針對防疫期間亂丟口罩污染行為提高裁罰標準；另外，環保局也鼓勵市民朋友協助檢舉亂丟口罩行為，市民可將違規亂丟口罩行為照片、影片等證據資料提供給環保局，網址為https://reurl.cc/Njp7Ke。
黃寬助說，檢舉案經查證屬實者，除將依法告發處分違規行為人外，並將發放實收罰鍰30%的檢舉獎金給檢舉人，盼藉此共同遏阻亂丟口罩行為。
環保局指出，佩戴口罩可有效防止肺炎病毒藉由飛沫進入呼吸道，病人佩戴口罩也可防止其飛沫病毒向外傳播，但相對口罩內外表面也會吸附飛沫等污染物，因此必須減少廢棄口罩後續處理過程中接觸人體機會，在街道、公園或廣場等處所任意丟棄口罩，隨風四處飛散勢必增加傳染他人風險，口罩不用後應丟入公共場所垃圾桶，或是帶回家處理，切勿心存僥倖任意亂丟、以免荷包失血又變成防疫公敵。
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