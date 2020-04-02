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如廁、洗澡不便不以為苦 她韌性更強 獲選全國自強兒童
基隆家扶中心今年代表接受全國「自強兒童」表揚的潘雅婷，目前還在讀國中，從小在沒有廁所、沒有熱水器的居家環境成長，她不以為苦，只求全家人生活在一起。她的目標是學服裝設計，要成為服裝設計師，讓每個人都能快樂的裝扮自己。
家扶基金會每年舉辦自強兒童表揚，今年選出23人，分享他們成長過程和人生奮鬥故事。
今年受新冠肺炎疫情影響，停辦公開表揚活動。每名自強兒童都可獲元大金控、元大文教基金會致贈獎助學金1萬元、全套運動服飾、運動鞋及LED光學檯燈。福瑞睿狐公司則送23名自強兒童KANKEN包。
基隆家扶中心表示，潘雅婷家住新北市萬里區的漁村，她的爸爸年邁工作收入有限，媽媽則因長期病痛無法工作，生活貧困。潘家租屋處原本沒有廁所，如廁須向鄰居借用。家中也沒有熱水器，還好有社區公共浴池可使用。
潘雅婷不因物質條件比同儕差而消極學習，反而比同齡者展現更高的生命韌性，永不放棄的精神獲得外界肯定。去年受慈善單位幫忙修繕房子，終於有了自用的浴廁，生活便利不少。
她對家扶社工說，韓國團體「防彈少年團」的團員，沒有一個是首爾人，全部都是「地方來的孩子」。她在漁港長大，希望自己也能如願成為服裝設計師，在時尚界出人頭地，設計服裝讓每個人快樂裝扮自己，變得有自信。
基隆家扶主任陳美君任表示，潘雅婷在逆境中成長，依然保持正向樂觀的態度，是同處逆境的其他兒童榜樣。基隆家扶未來會持續努力輔導每個弱勢孩子的生命優勢與奇蹟，並感謝認養人、企業賢達以實際行動，協助兒童就學就養。
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