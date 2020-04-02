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不讓街友成防疫破口 侯友宜送防疫物資
新冠肺炎疫情未趨緩，新北市長侯友宜昨晚間到板橋公園關懷街友，侯友宜說，送上5個口罩、洗手乳、肥皂等防疫物資，多一份關心也把防疫做到位，同時希望街友不要在外面拋頭露宿，趕緊入住重建中心、觀照園、幸福居，避免受寒、染疫。
侯友宜說，近期天氣變冷又濕，街友有很多慢性病，物資又不夠，又四處趴趴走、群聚再一起，就非常容易有交叉、群聚感染的現象，目前新北在街街友經普查共有168名，因此利用晚上時間來關心街友。
侯友宜說，農曆年前就開始利用訪視時致贈口罩，中央在3月11日起每周配送3片口罩給街友，新北加碼到每周5片，目前已送給街友3747片，避免群聚出現交叉感染現象。
板橋第二運動場旁公園常有街友聚集，侯友宜今送給9名街友防疫關懷包，除了防疫物品外，還有部分食物，也希望街友入住中途之家，其中有2位同意接受安置。
新北社會局長張錦麗說，基督教板橋恩友中心協助照顧街友和弱勢民眾，社會局在春節期間致贈200片口罩，昨下午再度致贈200個口罩和1千斤白米，以協助共渡疫情難關。
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