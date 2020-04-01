建商未取得建照即開放預售屋訂購 台南市府今稽查

台南市一建商因尚未申請建照就先在臉書刊登「台南市青年溫馨宅，開放粉絲好友訂購」廣告，台南市政府認為未來若取得建照內容與廣告不符，恐易產生消費糾紛，今天獲悉後立即前往該業者營業所稽查，業者則表示，目前並無消費者預訂，並承諾10日前會拆除廣告看板及移除臉書廣告。

台南市府地政局指出，預售屋是指尚未蓋好的房子即先行銷售，依公寓大廈管理條例，建築物須領到建造執照才能銷售。另外，預售屋的廣告、建材表、樣品屋和契約等都會影響消費者的判斷，消費者要詳細查證、詢問與磋商買賣雙方未來應履行的權利義務等，才能減少交易糾紛，保障交易安全。

市府表示，目前預售屋市場有很多亂象，有些建商在尚未取得建照時，就號召民眾進場預約購買，並大打廣告，建商這類銷售手段明顯是資訊不對稱，有欺瞞消費者嫌疑。

法制處也呼籲，消費者要購買預售屋之前，可以由該預售案的廣告單、報紙廣告上找到建照號碼，如果沒有，應直接打電話向業者或案場詢問，先查詢建案的「建照號碼」確認該案是否已取得建照後再做決定。

市府指出，根據公寓大廈管理條例58條，尚未取得建照前不得對外銷售，依法最高可裁罰20萬元，並可連續處罰；另外，建商如果尚未取得建造執照即預售房屋，導致購屋人誤以為已經取得建造執照，公平交易委員會可依公平交易法予以處分，限期命其停止或改正其行為，如不改正，最高可裁罰5000萬元。