呼應侯友宜入境普篩主張 李四川：降社區感染風險

聯合報 / 記者王慧瑛蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市副市長李四川說，他支持侯市長入境者全面篩檢的構想，及早發現能降低社區感染風險。記者王慧瑛／攝影
高雄市副市長李四川說，他支持侯市長入境者全面篩檢的構想，及早發現能降低社區感染風險。記者王慧瑛／攝影

台灣境外移入的新冠肺炎病例增多，新北市長侯友宜主張，入境者全面篩檢才能阻絕於境外，但中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現還不到普篩時機，雙方各有見解。高雄市副市長李四川說，他支持侯市長入境者全面篩檢的構想，及早發現能降低社區感染風險。

高雄市目前確診26人、居家隔離170人、居家檢疫4534人，民政系統及里幹事的工作負擔愈來愈重。李四川回憶說，17年前SARS爆發就在清明連假後，被認為與連假大量人流移動有關，台灣防疫千萬不能鬆懈，務必戒慎恐懼。

李四川談到，先前一天回國人數近2萬人，能體諒不能全面篩檢的難處，但近期每天入境人數不到3千，但境外移入確診數攀高，最讓人擔憂的是國內有零星社區感染現象，甚至有個案追不到源頭，因此他支持侯市長的主張，應該在入境時就做第一次篩檢，不要等居家檢疫時出現症狀才篩檢，錯過及早發現的黃金時機。

李四川說，每天入境數低於3千人，篩檢的量能應該是足夠的，在入境時就做第一次篩檢，和後續的14天居家檢疫等作法不相衝突，及早篩出確診者，患者及早就醫，也能降低社區感染風險。

對於普篩的可行性，陳時中昨天回應是，感染者在無症狀時病毒量大部分是低的，如果無症狀者篩不出來，等到發病時，會因為「我已經被篩檢過」而自認「我不是」，依然趴趴走，那時是風險最高的時候，可能變成超級傳播者。

李認為，入境時普篩和陳時中擔憂的「趴趴走」情況應該不相衝突，篩檢後仍要配合14天居家檢疫，把關不會鬆懈，用意是及早發現，及早防止病毒擴散風險。

居家檢疫 李四川 社區感染

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