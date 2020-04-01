健身教練是侯友宜 長輩在家看電視做運動

新冠肺炎導致新北銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點暫停開放，新北市長侯友宜當起健身教練，與有線電視業者合作，拍攝「防疫動健康、大家一起來」教學影片，新北社會局表示，每天上午8點和下午3點，都會在各台第3頻道播出，長輩在家中也能跟著一起運動。

85歲的劉國年和77歲的鄭美知子，到永和民權社區照顧關懷據點已有10多年時間，不過近期因為疫情關係，劉國年說「老骨頭都快綁住了」，知道電視會播出動健康，就和妻子在電視前看教學一起做運動。