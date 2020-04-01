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3棟特定建物耐震力未申報 台北建管處各罰6萬
2018年花蓮大地震後，中央要求1999年之前取得建照的特定建物，強制辦理耐震能力評估及檢查申報，台北市建管處今天表示，經清查有3家醫院、護理機構未辦理申報，分別是大同區長安西路春寧護理之家、松山區光復北路博仁綜合醫院、士林區重慶北路4段百齡診所附設護理之家，依法開罰6萬元，並限期30日內補辦手續。
內政部修正「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，針對1999年12月31日以前取得建照並供公眾使用的私有建築，且屬單一所有權人、樓地板面積逾1000平方公尺，必須辦理耐震評估，對象擴及學校、醫院、旅館、電影院、百貨公司等，去年7月1日實施。
台北市建管處表示，今年第1季應辦理申報者有47家，第2季應辦理申報者有225家，申報人應於期限完成耐震能力評估及檢查申報，並將辦理情形回報北市府，以免受罰。
台北市建管處說明，針對耐震能力評估的費用，涉及公平交易法規定， 並無統一收費標準，可向請各評估檢查專業機構詢價。
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