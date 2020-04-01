聽新聞
test
0:00 / 0:00
提升申請意願 五股垃圾山首件臨時建物許可7天通過審查
新北市政府自去年9月1日起推動「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）案發布前試辦計畫」，輔導在地行業申請試辦計畫，首家申請業者今日取得臨時建築許可申請，前後僅花7天即審查通過，新北市工務局呼籲，只要業者有合法申請意願，市府皆會全力協助合法化。
為提高「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）案發布前試辦計畫」審查效率，工務局除在舉辦事業計畫階段聯合審查會議時，告知業者臨時建築許可相關規定外，還派員直接與業者說明，不僅讓業者能明白後續應修正及規畫的方向，更達到雙向交流成果，加快效率。
首件申請審核通過業者統立環保工程有限公司，在今年1月7日至環保局申請興辦事業審查，接著到地政局辦理用地變更編定，最後再到工務局申辦臨時許可審查，經7天後即審查通過，整個流程不到3個月就完成。
簡化審查流程除達到簡政便民效果，也讓業者獲得時間效益及行政機關輔導能量，同時在試辦計畫範圍內更不需繳交農地變更回饋金，大幅提升業者申請意願。
工務局表示，由於市府各局處多次派員前往五股垃圾山現場視訪輔導，並透過簡化審查流程、加速審查效率，讓原本消極處理的業者紛紛前來洽詢申請方式。
盼藉由申請試辦計畫首件臨時建築許可案例，帶動其他也在試辦計畫區域的業者一同加入，並期待將此地區做全面管理，進而提升環境品質，工務局也呼籲在地業者儘速送件，避免錯過申請期限。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言