提升申請意願 五股垃圾山首件臨時建物許可7天通過審查

新北市政府自去年9月1日起推動「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）案發布前試辦計畫」，輔導在地行業申請試辦計畫，首家申請業者今日取得臨時建築許可申請，前後僅花7天即審查通過，新北市工務局呼籲，只要業者有合法申請意願，市府皆會全力協助合法化。

為提高「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）案發布前試辦計畫」審查效率，工務局除在舉辦事業計畫階段聯合審查會議時，告知業者臨時建築許可相關規定外，還派員直接與業者說明，不僅讓業者能明白後續應修正及規畫的方向，更達到雙向交流成果，加快效率。

首件申請審核通過業者統立環保工程有限公司，在今年1月7日至環保局申請興辦事業審查，接著到地政局辦理用地變更編定，最後再到工務局申辦臨時許可審查，經7天後即審查通過，整個流程不到3個月就完成。

簡化審查流程除達到簡政便民效果，也讓業者獲得時間效益及行政機關輔導能量，同時在試辦計畫範圍內更不需繳交農地變更回饋金，大幅提升業者申請意願。

工務局表示，由於市府各局處多次派員前往五股垃圾山現場視訪輔導，並透過簡化審查流程、加速審查效率，讓原本消極處理的業者紛紛前來洽詢申請方式。