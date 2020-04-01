大黑松小倆口土城廠吹熄燈號　元首館：我們還在

受新冠肺炎疫情影響，台灣觀光產業大受衝擊，老字號糕餅品牌「大黑松小倆口」在新北土城的觀光工廠也吹熄燈號，因旗下「元首館」位於南投埔里，而引起地方議論；對此，元首館表示，「我們還在」，連假期間正常營運，歡迎國人造訪。

據了解，因近年觀光景氣差、遊客銳減且喜餅市場萎縮，大黑松小倆口位在新北土城的觀光工廠產值逐年下滑，而規畫轉型，未料今年又遭新冠肺炎疫情波及，經營狀況更是陷入窘境，所以交易賣給製造自動化感測器大廠，確定吹熄燈號。

而因大黑松小倆口旗下除土城觀光工廠，還有桃園龜山廠、埔里元首館等據點，其中元首館是大黑松小倆口在國道6號愛蘭交流道附近打造的休閒觀光園區，因建築主體走歐式城堡風，園區內有超大西洋棋盤、月老教堂，成當地指標性景點。

未料，近期卻傳出大黑松小倆口土城觀光工廠熄燈，元首館去留令地方議論；對此，元首館員工則表示，公司營運有其安排，但「我們還在」，連假期間也都正常營運，防疫措施也相當完善，非常歡迎社會大眾造訪遊玩，支持本土產業。