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淡海輕軌防疫設熱像儀 體溫超38度拒載
新冠肺炎疫情持續升溫，各大眾運輸網絡系統皆嚴陣以待，淡海輕軌於4月1日起擴大辦理進站旅客體溫量測，沿線共11個，原本是無人車站都將派駐人力以及設備，進行旅客體溫量測，針對體溫達38度之乘客，將實施拒載，並主動關懷協助就醫。
新北捷運公司副總詹?潁表示，淡海輕軌V01紅樹林站、淡金北新站及V07淡水行政中心站都設置紅外線熱顯像儀，若遇有旅客體溫異常，將進行複檢，額溫達37.5度，或耳溫達38度的旅客，除拒載外，將實施「TOCC」問卷調查機制，確實詢問並記載旅遊史，並確實回報相關單位。
淡海輕軌除每日出車前車廂內進行全面消毒外，於各車站皆設有防疫小站，提供乾洗手等供旅客消毒，新北捷運公司表示，各站都會配置人力，同時也宣導戴上口罩搭乘淡海輕軌，若旅客拒絕配戴，淡海輕軌將會拒載，另外呼籲搭乘輕軌時戴上口罩，並與他人抱持安全距離，降低感染風險。
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