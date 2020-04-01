淡海輕軌防疫設熱像儀 體溫超38度拒載

一家知名除臭襪公司挪出生產線，製作大批可重複使用的抑菌口罩套，要捐贈給有需要的人。新北市議員李坤城特地協商該公司捐贈1000個口罩套，給三蘆區10家身障機構及一竹慈善會的藥局防疫志工，讓他們能安心抗疫。

2020-04-01 20:07