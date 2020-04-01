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疫情吃緊！雙溪區公所演練異地辦公
因應新冠肺炎疫情高峰期，新北市雙溪區公所從上週開始加強內部防疫部署，以減少同仁與洽公民眾的接觸。昨(31)日公所再辦理異地辦公演練，以備日後疫情加重時，能立即調遣人力進行A、B組異地辦公，減少疫情擴散的機率。
雙溪區公所主秘陳堅榮表示，配合侯友宜市長超前部署的政策，雙溪區公所在上週，將魚行市民活動中心，完成網路電話配線，並在今天辦理第一次異地辦公演練，將靠近公所的活動中心，作為第二辦公室，以防疫情加重，感染擴散。
除了維持良好通風與人員間隔，雙溪區長今天也演練電腦手機連線開會，並採取線上公文的措施，以減少活動中心與公所本部，兩批人馬的聯繫不便，而雙溪區公所內部在上週也開始限制洽公民眾的動線，同樣是為了保護同仁們，避免與民眾過多接觸而受傳染。
雙溪區公所秘書室主任劉仲秋表示，雙溪區公所目前的洽公區，設有壓克力板阻擋飛沫，而二樓的農經課、工務課，因設有紅龍阻擋，也會派人力在一樓協助洽公，請民眾多加配合防疫措施。
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