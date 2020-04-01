防疫不忘動健康 淡水新興里戶外體操健身

新型冠狀病毒，疫情持續發燒，活動也都紛紛取消或延期，不過淡水新興里為要讓居民能夠一起動健康，特別在里辦公室前方一塊社區空地，定期邀集多位居民一起動健康，希望在戶外空曠的地方，也能夠達到健身效果。

新興里長吳錦泉說，去年四月開始成立銀髮族俱樂部，目前有兩個運動課程，但在疫情爆發前都在室內集會所上課，但目前疫情持續，因此就將運動課程搬到戶外來，而且有的居民還會自發性的戴上口罩。

居民表示，社區有個非常好的戶外廣場，而里長也為了大家的健康，在運動時也都空出安全距離，讓大家可以跟著老師一起強身健體。

里長吳錦泉最初擔心疫情關心，所有的體操課程都會影響，但運動對長者來說也是相當重要，因此就想到將課程搬到戶外，每位參與的長者也都經過確認身體狀況良好才能來參與，而偶上下雨天就取消，就是希望帶給大家健康的身體，來對抗目前嚴峻的疫情。