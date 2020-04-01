汐止中興路改畫紅線 警方加強拖吊巡邏

汐止同興路北延工程動工，為減少對交通衝擊，目前針對中興路進行道路配置調整，增加左轉車道之外，道路兩側都改畫成禁止停車紅線，汐止警分局為保持中興路暢通，上下班尖峰時間，將加強拖吊巡邏取締，也請駕駛人注意。

市議員白珮茹表示，汐止社后地區尤其是中興路，在地人大概每十個人就有八個人都會經過中興路，所以，負擔量是很大的，那目前因為有幾個工程在進行，擔心會影響大社后的交通，所以，市府交通局決定取消部分的黃線，改為紅線，希望在沒辦法拓寬道路的情況下，可以增加車道，尤其是上、下班的尖峰時段，交通容許量已經到了很緊繃的狀態。

白珮茹指出，如果再加上發生車禍就會造成大家上班遲到，所以，希望大家紅線不要停車，保持車道的暢通，也會跟公車業者請他們配合，進站一定要靠站，因為，他們如果不靠站後面塞整排，中興路一塞，可能造成週邊整個回堵，康寧街出不去、福德一、二路也出不來，所以，中興路全線的暢通是勢在必行。

汐止警分局交通組長李萬居指出，路側的黃線也都改為禁停紅線，禁止臨時停車，可能對民眾平時購物臨停習慣可能必須要改變，因為紅線設置就是禁止臨時停車，一但停車會造成車流受阻，尤其對公車這種大型車通行會嚴重受阻，所以，請民眾多注意。

李萬居表示，尤其是上下班尖峰時間，早上7點到點，下午17點到19點這段時間，警方更會加強取締動作，會在沿線巡邏禁止違停，還有為了中興路的交通順暢，警方也特別請拖吊車會在中興路上做加強的巡邏，遇到違停車輛、駕駛人不在場的，也會做積極拖吊的作為，也請駕駛朋友多多注意、確實配合，如果是必須要送貨的話，請避開尖峰時段，以及造成壅塞的狀況。

白珮茹說，同興路貫穿康寧街工期將近三年，因為要穿過高速公路難度非常的高，那三年後，也希望透過同興路的貫通可以分流中興路的車潮，目前中興路的交通負擔非常的沈重，所以，在這過渡其間維持交通順暢，讓整個汐止地區交通不致於陷入癱瘓，需要大家一起來配合共體時艱，所以，再次呼籲大家上下班尖峰時段，一起努力保持中興路車道的暢通，還給大家平安順暢的通行道路。