業者捐抑菌口罩套 照護三蘆區身障機構、志工

一家知名除臭襪公司挪出生產線，製作大批可重複使用的抑菌口罩套，要捐贈給有需要的人。新北市議員李坤城特地協商該公司捐贈1000個口罩套，給三蘆區10家身障機構及一竹慈善會的藥局防疫志工，讓他們能安心抗疫。

忠峰霖纖維科技公司企劃副理廖秉洳指出，目前口罩需求量很大也很珍貴，不知能否有機會來幫助大家，所以老闆就用生產機台製作口罩套，希望能為防疫工作盡一份心力。

新北市議員李坤城表示，在因緣際會下得知Footer公司有在捐口罩套，我特別跟他們協商，並與社會局協調哪些單位比較需要口罩套，發現身障機構的孩子們及藥局協助口罩購買的防疫志工，他們的口罩使用量較大。

新北市自閉症服務協進會理事長高俊彥表示，非常感謝Footer公司透過李坤城議員捐贈口罩套，我們機構的孩子因為過動等因素，口罩很容易髒，有了口罩套能延長口罩的生命。

在疫情嚴峻的時刻，李坤城扮演媒合平台的角色，不斷媒合愛心廠商捐贈防疫物資，就是希望大家有錢出錢、有力出力，共度疫情難關。