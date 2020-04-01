中山大學教授李志鵬、謝建台 獲科技部傑出研究獎

中山大學通訊所教授兼工學院院長李志鵬與化學系教授謝建台，雙雙榮獲108年度科技部傑出研究獎。李志鵬研究專長包括無線通訊、序列設計、數位訊號處理及電腦網路，2019年獲得國際電機電子工程師學會（IEEE）研究工程師，與科學家領域會士。長期投入開發新式質譜分析技術的謝建台為二度獲獎，對食品安全、醫藥學、鑑識科學、反毒反恐及環境化學都有貢獻，不但獲選為英國皇家化學會會士，更數次榮獲科技部「傑出技術轉移貢獻獎」及「未來科技突破獎」。

中山大學表示，有理想周期性自相關函數之序列，在通訊系統有非常多而且重要的應用，是通訊系統的夢幻序列，所以也稱為完美序列。歷年來此領域的研究，大多集中在新序列的建構，李志鵬是全球首位提出完美高斯整數序列（Perfect Gaussian Integer Sequences）數學結構的學者，其中高斯整數為實部和虛部皆為整數之複數，全世界第一篇相關研究即由他發表。李志鵬也擔任科技部、日月光半導體、智崴資訊科技等多項大型計畫主持人，培養許多前瞻技術團隊，在人才培育方面貢獻卓著，歷年指導學生獲得各類獎項共40餘次。

謝建台的實驗室長久以來聚焦於新大氣壓力質譜游離源的開發及製造，運用在食品安全、醫藥學、反恐、反毒、鑑識科學、環境化學、及材料化學等相關領域。過去十幾年來，他積極參與並推動台灣乃至於亞洲區的質譜研究，曾擔任「世界質譜基金會」執行理事兼亞太區代表，和「台灣質譜學會」會長，也是「亞太質譜會議」及「質譜在臨床醫學應用研討會」兩項國際會議及「台灣質譜學會」的發起人。

謝建台從事質譜研究多年，曾獲得多項國內外學術研究獎項，包括2009年行政院國家科學委員會「傑出研究獎」、2010年行政院經濟部「國家創作發明獎」、2011年中國化學會「化學技術獎章」、2012年遠東集團所屬有庠基金會「有庠科技發明獎」、2013年美國質譜學會「傑出論文審查人獎」、台灣質譜學會「優秀質譜研究學者獎」、 2016 年行政院科技部「傑出技術移轉貢獻獎」，以及2017及2019年科技部「未來科技突破獎」。