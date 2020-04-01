避免毒化物及化學汙染 新北實施檢舉獎勵最高領150萬

新北市政府今天公告實施「新北市檢舉違反毒性及關注化學物質管理法案件獎勵辦法」，檢舉毒性及化學物質違法汙染案件，查證屬實且裁罰金額達10萬元，可領取罰金10%的檢舉獎金，吹哨者可領到30%，檢舉獎金最高150萬元。

目前「毒性及關注化學物質管理法」共列管340種毒性化學物質，運作業者須向主管機關申請許可，包裝須明確標示、流向要清楚記錄，並做好危害預防工作。新北市運作毒性化學物質業者共511家，去年毒化物違規查獲48件，其中主動稽查46件、民眾檢舉2件。

新北市以前沒有相關檢舉獎勵辦法，這次根據2019年1月16日毒化物母法修正，新增檢舉獎勵條款，新北市決定訂定辦法公告實施。其它五都目前都已有相關辦法。

環保局表示，獎勵辦法將為檢舉人保密，但通常內部員工往往最清楚工廠運作情況，因此獎勵辦法訂有吹哨者條款，鼓勵內部員工勇於揭發雇主不法，特地把獎金提高到罰鍰金額30%，目前法令最高罰金500萬元，獎金可達150萬元。