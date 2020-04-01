新北林口新創園YouBike站 今正式啟用

新北交通局指出，新冠肺炎疫情延燒，不過YouBike使用情形仍呈穩，今啟用林口區「林口新創園」站，方便該處上班民眾與附近住戶通勤、通學的需要，也藉由YouBike到區公所、Outlet或老街，洽公、購物、吃美食都方便。

交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅說，林口新創園YouBike站位於林口區仁愛路2段496-3號，共有32個車位，且林口新創園去年底正式啟用，陸續進駐逾百家新創業者，YouBike站將提供當地民眾便利的通勤需求。

黃莉雅說，因應疫情有要求YouBike廠商加強車輛的把手、剎車、鈴噹、座墊和服務機台等清潔消毒防疫工作，交通局會不時派員前往檢查，另也提醒民眾記得登錄個人資料投保傷害險，騎乘時使用本人登錄的卡片，才能有保障。