聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北林口新創園YouBike站 今正式啟用
新北交通局指出，新冠肺炎疫情延燒，不過YouBike使用情形仍呈穩，今啟用林口區「林口新創園」站，方便該處上班民眾與附近住戶通勤、通學的需要，也藉由YouBike到區公所、Outlet或老街，洽公、購物、吃美食都方便。
交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅說，林口新創園YouBike站位於林口區仁愛路2段496-3號，共有32個車位，且林口新創園去年底正式啟用，陸續進駐逾百家新創業者，YouBike站將提供當地民眾便利的通勤需求。
黃莉雅說，因應疫情有要求YouBike廠商加強車輛的把手、剎車、鈴噹、座墊和服務機台等清潔消毒防疫工作，交通局會不時派員前往檢查，另也提醒民眾記得登錄個人資料投保傷害險，騎乘時使用本人登錄的卡片，才能有保障。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言