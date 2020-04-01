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台南高中職以下學生 6日起搭校車須戴口罩量體溫

中央社 / 台南1日電

配合中央防疫，台南市政府教育局長鄭新輝今天宣布，4月6日起台南市所屬高中職以下學生及幼兒園學童，上校車前必須量測體溫及戴口罩，避免群聚感染的風險。

鄭新輝今天告訴中央社記者，保持社交距離，戶外1公尺、室內1.5公尺，因校車屬密閉空間，學生搭車又不可能間隔1.5公尺，因此，教育局將規定台南市所屬高中職以下學生及幼兒園學童搭校車時必須戴上口罩。

另外，台南市學生進入校園前得量測體溫，這項措施也將擴大到校車，學生上校車前，也要接受體溫測量；依台南市教育局的規範，初篩額溫若是超過37度，複篩耳溫超過38度，就會請家長將學生帶回家休養。

鄭新輝表示，教育局將行文各校通知這項決定，且希望台南市補教機構也能跟進配合辦理。

台南市議會國民黨團書記長、台南市議員王家貞，今天公開呼籲防疫關鍵期間必須做好保護措施，搭校車學生若沒有戴口罩，可能會成為防疫破口，黨團也接獲民眾陳情，請教育局超前部署強制執行。

校車 教育局 口罩

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