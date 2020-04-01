歌劇院「藝情不打烊」！主動延長會員有效期6個月

新冠肺炎疫情，衝擊表演藝術，許多觀眾不敢進劇場。台中國家歌劇院重視會員權益，近日宣布凡持有2020年2月1日至7月31日期間有效序曲卡、市民卡、劇院卡、忘我會員、新申辦之市民卡、劇院卡等會員，效期將自動延長6個月。

歌劇院主動延長會員效期方案一推出，立即受到支持者熱烈回應與支持。持有「忘我卡」會員的何小姐表示，今年上半年度主辦節目多數取消，原本非常煩惱難以累積足夠點數延續會員資格，收到通知會員期限能延長6個月，十分貼心，會繼續支持歌劇院的節目。

歌劇院提供4種不同類型的會員制度，包括：台中市民獨享的「NTT市民卡」、提供外縣市民眾申辦的「歌劇院卡」、學生可免費申辦的「學生會員」、及會員積點達12萬點﹙1元＝1點﹚即可獲邀成為「忘我會員」。

歌劇院3月23日上線的全新官網，有會員專屬頁面，改善更友善的網頁使用介面，也讓線上申辦作業更便捷；會員專屬的購票與生活優惠、生日及續約回饋禮等都能一目了然，讓觀眾可輕鬆選擇最適合自己的會員方案。

歌劇院表示，除了購票優惠，也會根據季節節令、節目安排，推出專屬會員的課程、工作坊，提供專屬的美學體驗。例如今年農曆春節前，舉辦新春植感生活提案「萬花嬉春」與「結繩迎春」2堂手作課程，吸引超過120名會員報名。

歌劇院表示，雖暫時無法在劇場與所有會員、觀眾相見，持有歌劇院會員身分的民眾，仍可享有諸多劇場外的會員專屬優惠：即日起至「吳寶春麥方店台中劇院店及台中高鐵店」消費可享9折優惠。

另外，擁有歌劇院會員卡者，生日當月至歌劇院顧客服務台出示會員卡或身分證明文件，可獲得來館生日禮與紀念品店消費滿額禮；每月20日是「歌劇院會員日」，有限量的精選好禮及課程可使用點數兌換，另加碼提供會員獨享「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店台中市政店」消費優惠8折起。