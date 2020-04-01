五泰輕軌通過可行性研究 蘆洲、塭仔圳後勢看好

新北五股泰山輕軌可行性研究昨通過交通部審查，新北捷運局將依審查意見修正，提送給交通部轉行政院審議，盼今年通過行政院核定可行性研究，捷運局長李政安說，五泰輕軌全長約11.61公里，設有14座車站，行經蘆洲、塭仔圳等重要區域，未來後勢看漲。

五股泰山輕軌起於三重地區，與環狀線北環段Y22站轉乘，沿著蘆洲地區計畫道路到中正路與捷運蘆洲站相接，再沿成蘆大橋西側並南轉八里新店線行經新五路，到塭仔圳地區新北大道五段西側設置終點站，與機場捷運A5a站銜接轉乘。

李政安表示，可行性研究審查雖通過，還需要修正營運速率，將再進行評估修正即可，接著計畫會到國發會審查，通過就會由行政院核定可行性，完成就能啟動綜合規劃、環評，預計花費2年，綜合規劃核定後6年完工。

由於五股泰山輕軌沿途行經蘆洲南北側農業區、洲子洋重劃區、五股新市鎮重劃區、泰山楓江產業園區及新泰塭仔圳市地重劃區，預計串連新北市產業發展，並使交通、產業及城市多重循環成長。

李政安說，五泰輕軌配合塭仔圳第一期，未來泰山板橋輕軌配合塭仔圳第二期，搭配市地重劃就能留下捷運路廊做輕軌，雙方是相輔相成，新北就能透過公共運輸帶動TOD（大眾運輸導向都市發展）。

五股泰山輕軌總經費為219.79億元，起始站與環狀線北環段Y22站相接，李政安說，北環段預計明年中開工，並於2029年完工，五泰輕軌、北環段相繼啟用將能串起交通路網，讓新北的交通、產業及城市多重循環成長。